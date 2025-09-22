Trend
Galeri
Trend Magazin
8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti... Asena ve Hasan Dere çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı! Her şey o sebeple başlamış
8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti... Asena ve Hasan Dere çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı! Her şey o sebeple başlamış
Bir döneme sahne şovlarıyla damga vuran Asena, geçtiğimiz günlerde evliliğinin sonlandığını açıklamıştı. 8 yıllık birlikteliğin neden bittiği konusunda birçok neden ortaya atılmışken, herkesin beklediği soru cevap buldu. İşte haberin tüm çarpıcı detayları!
Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:40