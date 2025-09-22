Trend Galeri Trend Magazin 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti... Asena ve Hasan Dere çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı! Her şey o sebeple başlamış

Bir döneme sahne şovlarıyla damga vuran Asena, geçtiğimiz günlerde evliliğinin sonlandığını açıklamıştı. 8 yıllık birlikteliğin neden bittiği konusunda birçok neden ortaya atılmışken, herkesin beklediği soru cevap buldu. İşte haberin tüm çarpıcı detayları!

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:40
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile nikâh masasına oturmuş ve evliliğinin ardından Almanya'ya yerleşerek sahnelere veda etmişti. Türkiye'de uzun yıllar boyunca dans performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, bu evlilikle birlikte adeta gözlerden kaybolmuş, kariyerine ara vermişti.

Ancak Asena ve Hasan Dere çiften üzücü bir haber gelmişti. İkilinin tek celsede boşandığı ve 8 yıllık evliliklerini sonlandırığı öğrenilmişti.

"HALA BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Çift, ayrılığı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurmuştu:

"Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere"

AYRILIĞIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI!

Son olarak ani bir şekilde boşanma kararı alan Asena-Hasan Dere çiftinin neden ayrıldığı ortaya çıktı.

SAHNELERE DÖNMEK İSTİYOR

Bir magazin programında yer alan habere, Asena'ın uzun yılardır yapmadığı mesleğine geri dönmek istediği ancak Hasan Dere'nin ailesinin bu konuya sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Asena, çıkan haberleri doğrular nitelikte ise, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda sahnelere duyduğu özlemi dile getirerek, 'Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var' sözleriyle yeniden dönüş sinyali vermişti. Bu açıklama, sanatçının Türkiye'ye dönme ihtimalini gündeme getirmişti."

AŞK DOLU EVLİLİK NASIL BAŞLAMIŞTI?

'İbo Show'la ünlenen dansöz Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşti.

Ünlü dansöz burada eşi Hasan Dere'yle sakin yaşamını sürdürüyordu.

PAHALI HEDİYESİYLE MAGAZİN GÜNDEMİNDEYDİ

Almanya'da yaşamını sürdüren çift, geçtiğimi aylarda Hasan Dere'nin Asena'ya 40 milyon liralık araba hediyesiyle magazin gündemine oturmuş, çiftin büyük aşkı da çok konuşulmuştu.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLARI BİTMİYORDU!

Ocak ayında yaptığı aşk dolu paylaşımla Asena bir kez daha magazin gündemine oturmuştu.

"KUSURSUZ YOL ARKADAŞIM…"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Asena, paylaşımının altına, "Canım Eşim, Sen her zaman, sevgi dolu merhametli bir baba, mükemmel bir eş ve aynı zamanda ilerlediğimiz yolumuzda kusursuz bir yol arkadaşım oldun seni çok seviyorum iyiki varsın🙏❤️" notunu eklemişti.

ASENA ŞÖHRET YOLLARINI NASIL TIRMANDI?

Oryantal Asena, sosyal medyada gündem oldu. İbo Show'daki dans performansıyla bir döneme damga vurmuştu.

Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Tam bir Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesinin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuş, 2001-2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi'ye devam etmiştir.

1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başladı.

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı.

Bununla birlikte Asena'nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye'de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir.

Türkiye'nin dalında ilk oryantal dans jüri üyesidir. Son yıllarda Asena için dansın miladı yakıştırması yapılmaktadır.

Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancer'dır. Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (The Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir.

Kostümlerini kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Tüm dünya onunla dans kostümlerini değiştirmiştir.

Bugün oryantallerin ilham kaynağı hâline gelen darbuka, Türkiye'ye ancak 1998 yılında gelmiştir. Bununla birlikte Asena, ritim konusundaki uzmanlığını daha da geliştirip insanlara sahnede sadece bir enstrümanla nasıl dans edilebileceğini göstermiş olup tüm Türkiye'ye ve yurt dışına yenilikçi fikirler vermiştir. Ayrıca ünlü piyanist Anjelika Akbar'a ilham kaynağı olup müziğini hediye etmiştir.

Asena'nın ve dönemin Dans Federasyonu Başkanı Tolga Han'ın gayretiyle oryantal, devlet tarafından bir dans sporu olarak kabul edilmiştir. Böylece dansözlük toplumun önünde bir kez daha resmî bir meslek ve saygı duyulan bir iş olarak görülmüştür.

Dans kariyeri haricinde şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunmaktadır. Çarkıfelek yarışmasında 1,5 yıl hosteslik yapmıştır. Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmalara katılan Asena gündemden düşmeyerek kendisinden sık sık bahsettirmiştir.

