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8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den beklenen boşanma açıklaması geldi! "Sevgililik bitebiliyor"

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle hafızalara kazınan tanınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta evlenmişti. Müjgan adını verdikleri bir kızları olan çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Beklenen açıklama geldi. Ayşecan Tatari, doğum günü paylaşımıyla iddiaları resmen doğruladı.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 10:24
8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den beklenen boşanma açıklaması geldi! Sevgililik bitebiliyor

Bir dönemin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ile adını duyuran oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.

8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den beklenen boşanma açıklaması geldi! Sevgililik bitebiliyor

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, 2020 yılında ilk bebekleri Müjgan'ı kucaklarına almıştı.

8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den beklenen boşanma açıklaması geldi! Sevgililik bitebiliyor

Ayşecan Tatari ile kendisi gibi oyuncu eşi Edip Tepeli, bir süredir ayrılık haberleriyle gündemden düşmüyordu.

8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den beklenen boşanma açıklaması geldi! Sevgililik bitebiliyor

Oyuncu çiftin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştığı ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti.

8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den beklenen boşanma açıklaması geldi! Sevgililik bitebiliyor

Önceki gün 36. yaş gününü eşi ve kızıyla kutlayan Tatari, doğum günü paylaşımıyla boşanma iddialarını doğruladı.