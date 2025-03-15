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8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den beklenen boşanma açıklaması geldi! "Sevgililik bitebiliyor"
8 yıllık evlilik sona erdi! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den beklenen boşanma açıklaması geldi! "Sevgililik bitebiliyor"
'Çocuklar Duymasın' dizisiyle hafızalara kazınan tanınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta evlenmişti. Müjgan adını verdikleri bir kızları olan çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Beklenen açıklama geldi. Ayşecan Tatari, doğum günü paylaşımıyla iddiaları resmen doğruladı.
Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 10:24