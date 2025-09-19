Trend
8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: "Hala birbirimizi çok seviyoruz"
Oryantal dans denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Asena, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla gündeme gelmiyordu. Ancak ünlü ismin evliliğinde sona gelindiği haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki neden? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.09.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:45