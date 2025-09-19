8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: "Hala birbirimizi çok seviyoruz"

Çift, ayrılığı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurdu:

"Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere"