Trend Galeri Trend Magazin 8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: "Hala birbirimizi çok seviyoruz"

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: "Hala birbirimizi çok seviyoruz"

Oryantal dans denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Asena, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla gündeme gelmiyordu. Ancak ünlü ismin evliliğinde sona gelindiği haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki neden? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.09.2025 12:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:45
8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile nikâh masasına oturmuş ve evliliğinin ardından Almanya'ya yerleşerek sahnelere veda etmişti. Türkiye'de uzun yıllar boyunca dans performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, bu evlilikle birlikte adeta gözlerden kaybolmuş, kariyerine ara vermişti.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

İddialara göre, sekiz yıl süren evlilik ani bir şekilde noktalandı. Asena ve Hasan Dere'nin tek celsede boşandığı, ayrılığın perde arkasında ise ihanet söylentilerinin bulunduğu ileri sürüldü. Çiftin uzun zamandır birlikte görüntü vermemesi ve Asena'nın sessizliği de bu söylentileri güçlendirdi.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Çift, ayrılığı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurdu:

"Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere"

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Asena, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda sahnelere duyduğu özlemi dile getirerek, "Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var" sözleriyle yeniden dönüş sinyali vermişti. Bu açıklama, sanatçının Türkiye'ye dönme ihtimalini gündeme getirmişti.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Asena, yaşadığı ayrılığın ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor olabilir. Oryantal dünyasında iz bırakan gösterileriyle tanınan sanatçının, yıllar sonra yapacağı olası bir dönüşün hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanacağı düşünülüyor.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Asena cephesinden ya da Hasan Dere'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, ihanet iddiaları ve ani boşanma haberi gündemdeki yerini koruyor.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

AŞK DOLU EVLİLİK NASIL BAŞLAMIŞTI?

'İbo Show'la ünlenen dansöz Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşti.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Ünlü dansöz burada eşi Hasan Dere'yle sakin yaşamını sürdürüyordu.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

PAHALI HEDİYESİYLE MAGAZİN GÜNDEMİNDEYDİ

Almanya'da yaşamını sürdüren çift, geçtiğimi aylarda Hasan Dere'nin Asena'ya 40 milyon liralık araba hediyesiyle magazin gündemine oturmuş, çiftin büyük aşkı da çok konuşulmuştu.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

AŞK DOLU PAYLAŞIMLARI BİTMİYORDU!

Ocak ayında yaptığı aşk dolu paylaşımla Asena bir kez daha magazin gündemine oturmuştu.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

"KUSURSUZ YOL ARKADAŞIM…"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Asena, paylaşımının altına, "Canım Eşim, Sen her zaman, sevgi dolu merhametli bir baba, mükemmel bir eş ve aynı zamanda ilerlediğimiz yolumuzda kusursuz bir yol arkadaşım oldun seni çok seviyorum iyiki varsın🙏❤️" notunu eklemişti.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

ASENA ŞÖHRET YOLLARINI NASIL TIRMANDI?

Oryantal Asena, sosyal medyada gündem oldu. İbo Show'daki dans performansıyla bir döneme damga vurmuştu.

Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Tam bir Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesinin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuş, 2001-2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi'ye devam etmiştir.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başladı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Bununla birlikte Asena'nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye'de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Türkiye'nin dalında ilk oryantal dans jüri üyesidir. Son yıllarda Asena için dansın miladı yakıştırması yapılmaktadır.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancer'dır. Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (The Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Kostümlerini kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Tüm dünya onunla dans kostümlerini değiştirmiştir.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Bugün oryantallerin ilham kaynağı hâline gelen darbuka, Türkiye'ye ancak 1998 yılında gelmiştir. Bununla birlikte Asena, ritim konusundaki uzmanlığını daha da geliştirip insanlara sahnede sadece bir enstrümanla nasıl dans edilebileceğini göstermiş olup tüm Türkiye'ye ve yurt dışına yenilikçi fikirler vermiştir. Ayrıca ünlü piyanist Anjelika Akbar'a ilham kaynağı olup müziğini hediye etmiştir.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Asena'nın ve dönemin Dans Federasyonu Başkanı Tolga Han'ın gayretiyle oryantal, devlet tarafından bir dans sporu olarak kabul edilmiştir. Böylece dansözlük toplumun önünde bir kez daha resmî bir meslek ve saygı duyulan bir iş olarak görülmüştür.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Dans kariyeri haricinde şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunmaktadır. Çarkıfelek yarışmasında 1,5 yıl hosteslik yapmıştır. Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmalara katılan Asena gündemden düşmeyerek kendisinden sık sık bahsettirmiştir.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz
8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Asena ve Hasan Dere çiftinden şok boşanma açıklaması: Hala birbirimizi çok seviyoruz