80'lerin asi kızı 62 yaşında! Hababam Sınıfı'nın 'Ayşe'si Zümrüt Cansel'in son halini görenler şaştı: Annesi de Yeşilçam'ın trajik yıldızı çıktı...

80'lerin gençlik filmlerinde "asi ve sorunlu kız" karakterleriyle hafızalara kazınan Zümrüt Cansel, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'daki Ayşe rolüyle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren 62 yaşındaki oyuncunun günümüzdeki hali görenleri şaşırtıyor. Üstelik Cansel'in annesi de Yeşilçam'ın efsane yıldızlarından biri çıktı!

Giriş Tarihi: 20.08.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 07:53
1963 yılında Londra'da dünyaya gelen Zümrüt Cansel, duru güzelliğiyle akıllarda yer edinmişti. Gerçek ismi İlter Özcan olan Zümrüt Cansel, sinemaya ilk olarak Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile adım attı.

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bir Sevgi İstiyorum, Gizli Duygular, Kızgın Güneş ve Yalnızım da yer aldı.

Eser Özaltıdere ile evlenen ünlü oyuncunun üç çocuğu bulunuyor.

Şimdilerde 62 yaşında olan Zümrüt Cansel'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞTE ZÜMRÜT CANSEL'İN SON HALİ...

GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLEN ANNESİ YEŞİLÇAM'IN YILDIZ İSMİYMİŞ...

Zümrüt Cansel, kendisi gibi oyuncu olan Feri Cansel'in kızıdır.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Yeşilçam'ın 1974-1978 yılları arasında yıldızı parlayan güzel oyuncusu Feri Cansel'in ölümü günlerce konuşulmuştu. Feri Cansel, kızının gözü önünde sevgilisi tarafından katledilmişti.

İşte kadın cinayetine kurban giden Feri Cansel'in cehenneme dönen hayat hikayesi...

1944 yılında Lefkoşa'da doğdu Feriha Cansel... Yeşilçam'ın vamp kadınlarından olan Cansel'i Türkiye Feri adıyla, seks furyası döneminde tanıdı.

Apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yaptı

Feriha Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı.

1964'te ilk olarak "Kan ve Gurur" isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam'a adımını attı Cansel. Ama figüranlık yaparak kazandığı parayla yaşaması mümkün değildi. Parisien isimli ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı. Daha sonra da bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun olan piyasa filmlerinde rol alan Cansel, erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmişti.

Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi

Yılmaz Güney'le yolları kesişen Cansel, Çirkin Kral'a aşık oldu. . 1969'da Yılmaz Güney'in 'Bir Çirkin Adam' filminde oynadı. Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği 'Bir Çirkin Adam' 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi film' dahil 3 ödül kazandı. Feri Cansel Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi.

KISKANÇLIK CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

1979'da konser için gittiği İzmir'de tanıştığı ticaretle uğraşan Melih Ük'e aşık oldu. Sonra Melih Ük de İstanbul'a taşındı ve ikili birlikte yaşamaya başladı. Moda'da Zümrüt adını verdikleri bir market açtılar.

Her seferinde olduğu gibi bu kez gerçek aşkı bulduğuna inanıyordu Feri. Kızı Zümrüt dahil bir çok arkadaşı Feri Cansel'le Melih Ük'ün birbirini çok sevdiğini ifade ediyordu.

1983 yılında gazinolarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Cansel, Ağustos ayında, Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak için 13 milyon liraya anlaşmıştı. 1 Eylül akşamı Cihangir Akyol Sokak'taki evinde hazırlıklarını yaptı, sabah Bursa'ya gidecekti. Evde kızı Zümrüt, arkadaşları Pakize Songül Hay ve Seyfi Dursunoğlu ile birlikte oturmuş sohbet ediyordu. Geç saatlerde Melih Ük geldi.

OLAY GECESİNİ FERİ CANSEL'İN KIZI ŞÖYLE ANLATMIŞTI:

"Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım. Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde silah vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım. Silah sesleriyle içeri tekrar girdiğimde annemin duvara sürtünerek yere düştüğünü gördüm.. Tekrar silah patladı ve şuursuzca annemin üzerine kapandığımı hatırlıyorum. Bu ara namludan çıkan kurşunlardan biri alnımı sıyırarak geçmişti."

Feri Cansel'in cüzdanından Ük'ün üç yaşındaki çocukluk resmi çıkmıştı. Yakınları aralarında topladığı parayla cenazesini Kıbrıs'a gönderdiler. Lefkoşa Mezarlığı'nda bir kaç eski tanıdığının katıldığı bir cenaze namazının ardından sessizce toprağa verildi.

