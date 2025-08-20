Trend
80’lerin asi kızı 62 yaşında! Hababam Sınıfı’nın ‘Ayşe’si Zümrüt Cansel’in son halini görenler şaştı: Annesi de Yeşilçam’ın trajik yıldızı çıktı...
80'lerin gençlik filmlerinde "asi ve sorunlu kız" karakterleriyle hafızalara kazınan Zümrüt Cansel, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'daki Ayşe rolüyle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren 62 yaşındaki oyuncunun günümüzdeki hali görenleri şaşırtıyor. Üstelik Cansel'in annesi de Yeşilçam'ın efsane yıldızlarından biri çıktı!
Giriş Tarihi: 20.08.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 07:53