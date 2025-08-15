Trend
Galeri
Trend Magazin
82 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de Yeşilçam yıldızı çıktı!
82 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de Yeşilçam yıldızı çıktı!
Sayısız yapımda rol alan 82 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Peki Altuğ'un 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 15.08.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 07:44