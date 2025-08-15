Trend Galeri Trend Magazin 82 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de Yeşilçam yıldızı çıktı!

Sayısız yapımda rol alan 82 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Peki Altuğ'un 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 15.08.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 07:44
'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti.

'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

EŞİ DE YEŞİLÇAM ÜNLÜSÜ...

Şevket Altuğ'un 54 yıldır hayatını paylaştığı eşi tanıdık çıktı! Usta oyuncu meğer Yeşilçam güzeli ile evliymiş.

Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'dan başkası değil.

Şevket Altuğ, 1971 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ile evlendi.

Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

Kalbi yarım asırdır aynı kadın için atan Şevket Altuğ, Instagram hesabından romantik bir paylaşıma imza attı.

Eşi Jale Altuğ ile eski yıllara ait nostaljik bir fotoğraf yayınlayan Şevket Altuğ, paylaşımına 'iyi yazlar' notunu düştü.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari

Nubar Terziyan- Fedon

Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer