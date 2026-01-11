Trend Galeri Trend Magazin 9 yaşında hayatının kırılma noktasını yaşadı! Oyuncu İlayda Alişan'dan duygusal açıklama: "O kayıptan sonra 'anne' bile demedim"

9 yaşında hayatının kırılma noktasını yaşadı! Oyuncu İlayda Alişan'dan duygusal açıklama: "O kayıptan sonra 'anne' bile demedim"

Henüz çok küçük yaşta annesini kaybederek hayatının en büyük kırılma noktasını yaşayan oyuncu İlayda Alişan, yaptığı samimi açıklamalarla duygulandırdı. Alişan, çocuk yaşta yüzleştiği bu ağır kaybın ardından yaşadıklarını ve duygusal süreci tüm içtenliğiyle tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:40
İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında 'Bir Çocuk Sevdim' dizisiyle yapan İlayda Alişan, küçük yaşına rağmen meslektaşlarının dikkatini çekmişti.

Daha sonrasında ise 'Ateş Kuşları', 'Masumiyet' ve 'Çukur' gibi projelerde yer alan Alişan, zaman içinde ekranların aranan isimlerinden biri olmuştu.

Şimdilerde kariyeriyle birlikte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla dikkatleri çeken Alişan, son olarak küçük yaşta yaşadığı kayıpla ilgili açıklamalarda bulunarak adından söz ettirdi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan İlayda Alişan, 9 yaşında annesini kaybettikten sonraki yaşadığı duygusal süreci anlattı.

"O KAYIPTAN SONRA "ANNE" BİLE DEMEDİM"

"Çok zor zamanlardı" diyen İlayda Alişan, "Şimdi daha mantıklı bir yerden dönüp o küçük kız çocuğuna bakabiliyorum. Ama o dönem ailem bana terapi desteği aldırdı çünkü bu durumu reddettim. Bir savunma mekanizması oluşturdum. O kayıptan sonra "Anne" bile demedim. Kendimle savaştığım zamanlarım oldu. Ama ailem bana çok destekti. Babam özellikle... Bütün kayıplarıma rağmen şu hayatta bir daha dünyaya gelsem yine o babanın evladı olmak, yine o aileye doğmak isterim. Çünkü her çocuk bu kadar şanssız olup bu kadar da şanslı olamayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM"

Annesinin vefatının hayatındaki etkilerini anlatan Alişan şunları söyledi: "Çocukluğumu çok yaşayamadım. Erken büyümek zorunda kaldım. Hasta bir ebeveynin olduğu bir evde büyümek bir çocuğu çok garip etkiliyor. Şu an da mesela hastalıklara karşı daha tetikte oluyorum. Ablamla evin sorumluluğunu küçük yaşta aldık. "Küçük annem" derim ona. 18 yaşında bana annelik yaptı. Tabii bu yaşadıklarım beni çok olgunlaştırdı"

"TELEVİZYONDA DİZİMİ İZLEMEDİ AMA BENİ İZLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İlayda Alişan son olarak "Annen seni hiç ekranda izledi mi?" sorusuna, "Beni ajansa yazdıran annemdi. Babam gazeteciydi. Babamın bir arkadaşının ajansına beni 3 yaşında götürmüşler. Annem beni reklam çekimlerine götürürdü. Fakat televizyonda hiçbir dizimi göremedi. Ama kesinlikle beni izlediğini düşünüyorum." yanıtını verdi. Güzel oyuncunun yapmış olduğu açıklamlar sevenlerini oldukça duygulandırdı.

Peki güzel oyuncunun tam olarak nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz?

İlayda Alişan henüz çocuk yaşlardayken hayatının akışı beklenmedik bir şekilde değişti. Babasının bir tanıdığı tarafından bilgisi olmadan bir ajansa kaydedilmesi, onu kamera karşısına taşıyan ilk adım oldu. Bu tesadüf, zamanla profesyonel bir kariyerin temelini attı.

Reklam projeleriyle oyunculuğa adım atan Alişan, 2011 yılında yer aldığı bir yapımda canlandırdığı Merve karakteriyle ilk kez geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bu deneyimin ardından art arda gelen projelerle birlikte genç oyuncu ekranda daha görünür hale geldi.

Üstlendiği her rolle oyunculuk çizgisini ileri taşıyan genç isim, özellikle duygusal yönü güçlü karakterlerdeki başarısıyla öne çıktı. Alişan'ın kariyerinin yükseliş dönemlerinden biri, Benim Adım Gültepe dizisindeki hayat verdiği Nurten karakteriyle başladı.

29 yaşındaki oyuncunun asıl geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan proje ise 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Akşın Koçovalı karakteri oldu. Bu yapımda yer alann Alişan, sergilediği performansla büyük beğeni topladı ve oyunculuk kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı.

Ekran başarısını dijital projelere de taşıyan oyuncu, uluslararası izleyiciyle buluşan yapımlarda yer alarak adını yurt dışında da duyurdu.

Tesadüfle başlayan bu yolculuk, bugün Alişan'ı televizyon ve dijital platformlarda dikkat çeken, kariyerini istikrarlı adımlarla büyüten bir oyuncu konumuna taşıdı.

MERYEM UZERLİ'NİN PARLAMA SERÜVENİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTICI...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı.

Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.

"ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"TAM BİR FELAKETTİ"

"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: "'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."

"HÜRREM'İ DEĞİŞTİREMEZLERDİ"

Dizinin o aşamada artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini vurgulayan ünlü oyuncu, yapımın ilerleyen sürecine dikkat çekti. Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi."

PEKİ UZERLİ'NİN ÜNLÜ OLMA YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzerli'nin nasıl keşfedildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

Usta oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir televizyon programında Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini ilk kez anlattı…

"İLK GÖRDÜĞÜMDE 'NE KADAR GÜZEL KIZ' DEDİM"

Duyar ilk olarak Uzerli'nin güzelliğinden ne kadar etkilendiğini söyleyerek, "Ben Meryem'i 17 yaşında tanıyordum ve ilk tanıdığımda o kadar güzeldi ki diyordum 'bu ne kadar güzel kız ya'" ifadelerini kullandı.

Hemen ardından Duyar ünlü oyuncun nasıl 'Hürrem' rolüne seçildiğini açıkladı: Meral (Okay) abla bana dedi ki bana bir yabancı Hürrem'i bul dedi. Benim de aklıma Meryem geldi ve Meryem'i seçtiler." Böylece Meryem Uzerli, şöhret kapılarını birer birer aralamış oldu...