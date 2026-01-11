9 yaşında hayatının kırılma noktasını yaşadı! Oyuncu İlayda Alişan'dan duygusal açıklama: "O kayıptan sonra 'anne' bile demedim"

"O KAYIPTAN SONRA "ANNE" BİLE DEMEDİM"

"Çok zor zamanlardı" diyen İlayda Alişan, "Şimdi daha mantıklı bir yerden dönüp o küçük kız çocuğuna bakabiliyorum. Ama o dönem ailem bana terapi desteği aldırdı çünkü bu durumu reddettim. Bir savunma mekanizması oluşturdum. O kayıptan sonra "Anne" bile demedim. Kendimle savaştığım zamanlarım oldu. Ama ailem bana çok destekti. Babam özellikle... Bütün kayıplarıma rağmen şu hayatta bir daha dünyaya gelsem yine o babanın evladı olmak, yine o aileye doğmak isterim. Çünkü her çocuk bu kadar şanssız olup bu kadar da şanslı olamayabiliyor" ifadelerini kullandı.