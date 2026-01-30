Evliliklerinin 9. yılını kutlamışlardı! Şükran Ovalı ve Caner Erkin’den kıskandıran poz geldi!

"ONU TANIDIKÇA DAHA ÇOK SEVDİM"

İlk izlenimlerini zamanla tamamen değiştiren Ovalı, "Tanıdıkça şaşırdım, bir insan bu kadar iyi olamaz dedim. Sonra ben onu daha çok sevdim," sözleriyle ilişkilerinin derinleşme sürecini anlattı.

Bugün hâlâ ilk günkü heyecanlarını koruyan çift, aşkın bazen inatla, bazen de sabırla büyüyebileceğinin en güzel kanıtı gibi görünüyor.