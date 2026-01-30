Trend
Evliliklerinin 9. yılını kutlamışlardı! Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den kıskandıran poz geldi!
Milli futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında oyuncu Şükran Ovalı ile nikah masasına oturmuştu. 9 yıllık evliliklerinde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ünlü ikili, bu kez sosyal medya hesaplarından yaptıkları o paylaşımla gündeme geldi. İşte ikiliden adeta 'kıskandıran' poz!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:45