Evliliklerinin 9. yılını kutlamışlardı! Şükran Ovalı ve Caner Erkin’den kıskandıran poz geldi!

Milli futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında oyuncu Şükran Ovalı ile nikah masasına oturmuştu. 9 yıllık evliliklerinde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ünlü ikili, bu kez sosyal medya hesaplarından yaptıkları o paylaşımla gündeme geldi. İşte ikiliden adeta 'kıskandıran' poz!

Giriş Tarihi: 30.01.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:45
Futbol dünyasının başarılı isimlerinden Caner Erkin, Bez Bebek, Başka Bir Gün ve Paramparça dizileriyle tanınan oyuncu Şükran Ovalı ile 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, bir yıl sonra kızları Mihran'ın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

Aile hayatlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Ovalı ve Erkin çifti, bu kez romantik bir paylaşımla dikkat çekti.

Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından 9 yıllık eşi Caner Erkin ile birlikte poz verdiği kareyi paylaştı. Birbirlerine olan aşklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, yeni pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

EVLİLİKLERİNİN 9. YILINI BAKIN NASIL KUTLAMIŞLARDI!

Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin, Instagram hesabından 9 yıllık eşi Şükran Ovalı'nın evlilik yıl dönümünü kutlamıştı.

Peş peşe paylaşımlar yapan ünlü futbolcu, "İyi ki kadınım oldun, iyi ki sonsuza dek sürsün aşkımız… Mihran'ımızın güzel kızımızın annesisin sevgilim" notuyla aşkını gözler önüne sermişti.

Caner Erkin'in bu duygusal paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Şükran Ovalı da eşinin evlilik yıl dönümünü sosyal medyada kutlamıştı. Eşi ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan oyuncu, "Evliliğimizin 9. yılı kutlu olsun, aşkımız bir ömre sığsın" notunu düşmüştü.

Peki 9 yıllık ünlü çiftin 'gıcık' olmayla başlayan büyük aşkını biliyor musunuz? Bakın Ovalı ve Erkin nasıl tanışmış...

Meğer ünlü futbolcu Caner Erkin'e ilk karşılaşmalarında elini bile uzatmamış, hatta onu tam 14 kez engellemiş! Evet, yanlış duymadınız…

Bu büyük aşk, telefon engellerini aşarak başlamış! Detaylar, adeta romantik bir film sahnesi gibi…

AŞK BAŞLANGIÇTA O KADAR DA KOLAY OLMAMIŞ!

Yıllardır örnek çift olarak gösterilen Şükran Ovalı ve Caner Erkin, 2017'de Roma'da sade ama büyüleyici bir törenle evlenmiş, bir yıl sonra da kızları Mihran Ela'yı kucaklarına almıştı. Ancak meğer bu masal gibi aşk, oldukça zorlu bir başlangıçtan geçmiş!

Ovalı, eşiyle ilk kez bir cilt doktorunda karşılaştıklarını anlattı. Futbolun popüler isimlerinden Caner Erkin'in o dönemde "kavgacı bir imajı" olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Karşıma geçti, elini uzattı ama ben elimi uzatmadım. Hayatımda ilk kez birine böyle davrandım," dedi.

"TAM 14 KEZ ENGELLEDİM!"

Aşkın fitilini ise Caner Erkin'in inadı ateşlemiş. Ovalı, eşiyle tanışmadan önce kendisini aramak isteyen Erkin'i tam 14 kez engellediğini itiraf etti! "Bir numaradan engelliyordum, başka numaradan arıyordu. Herhalde hayatımda en çok engellediğim kişi oydu," diyen güzel oyuncu, sonunda merakına yenilip tanışmaya karar vermiş.

"ONU TANIDIKÇA DAHA ÇOK SEVDİM"

İlk izlenimlerini zamanla tamamen değiştiren Ovalı, "Tanıdıkça şaşırdım, bir insan bu kadar iyi olamaz dedim. Sonra ben onu daha çok sevdim," sözleriyle ilişkilerinin derinleşme sürecini anlattı.

Bugün hâlâ ilk günkü heyecanlarını koruyan çift, aşkın bazen inatla, bazen de sabırla büyüyebileceğinin en güzel kanıtı gibi görünüyor.

Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu.

BAKIN DİĞER GÖZDE ÇİFTLER NASIL TANIŞMIŞ...

GUPSE ÖZAY- BARIŞ ARDUÇ

Film boyunca birbirlerine yakınlaşan çiftin dostlukları, kısa sürede aşka dönüştü. Ünlü oyuncular, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı ve 2020 yılında evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Çiftin 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

PEKİ BU AŞKIN TOHUMLARI NASIL FİLİZLENDİ?

Gupse Özay, katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarının perde arkasını paylaştı. Set ortamının samimi ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu belirten Özay, Barış Arduç'a olan ilgisinin temelinde mizah anlayışlarının uyumlu olmasının yattığını söyledi.

"BENİ ASIL ÇEKEN..."

"Barış çok yakışıklıydı, ama beni asıl çeken aramızdaki espiri uyumuydu" ifadelerini kullanan Özay, bu denge sayesinde aşklarının filizlendiğini anlattı.

Film setinde başlayan arkadaşlıkları, uzun soluklu bir ilişkiye ve evliliğe dönüşen bu ünlü çift, hakkındaki ayrılık söylentilerine rağmen birbirlerinden kopmadı.

Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarını özel tutmayı tercih ederek medyada gereksiz konuşmalardan uzak durmayı başardı. İkili şimdilerin en beğenilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor...

Günümüzden biraz geçmişe dönecek olursak, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan'a olan aşkını ve tanışma hikayesini biliyor musunuz?

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Türk sinemasının unutulmaz filmlerine damga vuran, zarafeti ve sıcak tavrıyla izleyicinin kalbinde özel bir yer edinen usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllar geçse de güzelliği ve duru duruşuyla hayranlarından tam not almaya devam ediyor.

Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın en parlak yıldızlarından Hülya Koçyiğit, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte büyüyen, sıcak ve kalabalık bir aile hayatının mutluluğunu yaşıyor.

Hülya Koçyiğit, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra, yarım asrı geride bırakan huzurlu evliliğiyle de takdir topluyor. Özel yaşamıyla da dikkat çeken usta oyuncu, uzun yıllardır süren örnek birlikteliğiyle sık sık övülen isimler arasında yer alıyor.

77 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit, tam 57 yıldır Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Selim Soydan ile omuz omuza bir yaşam sürüyor. Yıllar adeta su gibi akıp giderken, bu uzun ve huzur dolu birliktelik Koçyiğit'in hayatının en kıymetli dönemlerini oluşturdu.