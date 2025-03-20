’9 yıldır vicdan azabı çekiyorum’ Başka Bir Gün’ün Özlem’i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

"CANER'İ GÖRÜNCE 'İNAT KİM, BEN KİM' DEDİM"

Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatan Ovalı samimi itiraflarda bulunarak, "İnatçılık konusunda kendini puanlamanı istesek 1 ile 10 arası ne olurdu?" sorusuna, "Caner'i (Erkin) tanıyıncaya kadar 10'da 10 derdim. Caner'i görünce 'İnat kim, ben kim' dedim. İnatı temsil eder. Hep haklı ve inatçı. Ama tabii benim de Arnavut damarım var. 'Bu böyle olmayacak' dediğim zaman, geçmiş olsun. Geri vitesim o anlamda yoktur. Ben de inatçıyımdır. 8 diyebilirim kendime." yanıtını vererek herkesi güldürdü.