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'9 yıldır vicdan azabı çekiyorum' Başka Bir Gün'ün Özlem'i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...
'9 yıldır vicdan azabı çekiyorum' Başka Bir Gün'ün Özlem'i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...
atv'nin 'Başka Bir Gün' dizisinde 'Özlem' karakterini canlandıran Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olarak, futbolcu eşi Caner Erkin'le nasıl tanıştıklarını anlattı. Samimi itiraflarda bulunan Ovalı, '9 yıldır vicdan azabı çekiyorum' sözüyle dikkatleri çekti.
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:11