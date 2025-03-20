Trend Galeri Trend Magazin '9 yıldır vicdan azabı çekiyorum' Başka Bir Gün'ün Özlem'i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

'9 yıldır vicdan azabı çekiyorum' Başka Bir Gün'ün Özlem'i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

atv'nin 'Başka Bir Gün' dizisinde 'Özlem' karakterini canlandıran Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olarak, futbolcu eşi Caner Erkin'le nasıl tanıştıklarını anlattı. Samimi itiraflarda bulunan Ovalı, '9 yıldır vicdan azabı çekiyorum' sözüyle dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:11
’9 yıldır vicdan azabı çekiyorum’ Başka Bir Gün’ün Özlem’i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

atv'nin sevilen dizisi 'Başka Bir Gün'de 'Özlem' karakterini canlandıran Şükran Ovalı, 2017 yılında ünlü futbolcu Caner Erkin'le dünyaevine girdi.

’9 yıldır vicdan azabı çekiyorum’ Başka Bir Gün’ün Özlem’i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

Roma'da mutluluğa evet diyen ünlü çift, bir yıl sonra ise kızları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı.

’9 yıldır vicdan azabı çekiyorum’ Başka Bir Gün’ün Özlem’i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

Aile hayatlarını magazin dünyasından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Şükran Ovalı, son olarak bir YouTube programına konuk oldu.

’9 yıldır vicdan azabı çekiyorum’ Başka Bir Gün’ün Özlem’i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

"CANER'İ GÖRÜNCE 'İNAT KİM, BEN KİM' DEDİM"

Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatan Ovalı samimi itiraflarda bulunarak, "İnatçılık konusunda kendini puanlamanı istesek 1 ile 10 arası ne olurdu?" sorusuna, "Caner'i (Erkin) tanıyıncaya kadar 10'da 10 derdim. Caner'i görünce 'İnat kim, ben kim' dedim. İnatı temsil eder. Hep haklı ve inatçı. Ama tabii benim de Arnavut damarım var. 'Bu böyle olmayacak' dediğim zaman, geçmiş olsun. Geri vitesim o anlamda yoktur. Ben de inatçıyımdır. 8 diyebilirim kendime." yanıtını vererek herkesi güldürdü.

’9 yıldır vicdan azabı çekiyorum’ Başka Bir Gün’ün Özlem’i Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’le tanışma hikayesini anlattı! İtirafları şok etkisi yarattı...

"CANER'İ BAYAĞI SEVMİYORDUM"

Eşi Caner Erkin'le tanışma hikayesini anlatan Şükran Ovalı, "Ben Caner'i bayağı sevmiyordum. Cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım her haliyle Fenerbahçeli olarak onu yok saydım.