9 yılı aynı yastıkta devirdiler... Caner Erkin biricik eşi Şükran Ovalı'nın evlilik yıl dönümünü kutladı... "İyi ki kadınım oldun"
2017 yılında oyuncu Şükran Ovalı'yla nikah masasına oturan milli futbolcu Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı. Ünlü futbolcu 9 yıllık eşine "İyi ki kadınım oldun" sözleriyle aşkını haykırdı...
Giriş Tarihi: 04.01.2026 09:08