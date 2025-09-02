Trend
Galeri
Trend Magazin
90'lar onun sesiyle hayat buldu! Elinde gitarıyla kameralara poz veren miniği tanıdınız mı? 1,5 yaşındayken şarkı söylemeye başlamış...
90'lar onun sesiyle hayat buldu! Elinde gitarıyla kameralara poz veren miniği tanıdınız mı? 1,5 yaşındayken şarkı söylemeye başlamış...
90'lı yıllara şarkılarıyla ve güçlü sesiyle hayat veren bu küçük çocuk, henüz 1,5 yaşındayken şarkı söylemeye başlamış... Peki siz tonton yanaklı bu miniği tanıdınız mı?
Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:36