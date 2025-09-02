Trend Galeri Trend Magazin 90'lar onun sesiyle hayat buldu! Elinde gitarıyla kameralara poz veren miniği tanıdınız mı? 1,5 yaşındayken şarkı söylemeye başlamış...

90'lı yıllara şarkılarıyla ve güçlü sesiyle hayat veren bu küçük çocuk, henüz 1,5 yaşındayken şarkı söylemeye başlamış... Peki siz tonton yanaklı bu miniği tanıdınız mı?

Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:36
Milyonların kalbinde efsaneleşen bu minik bebek, tombul yanakları ve masum bakışlarıyla herkesin dikkatini çekmişti.

Aile fotoğraflarında gördüğümüz bu kareler ise usta sanatçının hayatında bizleri geçmişe, duygu dolu anlara götürüyor.

Öyle ki, bu minik çocuk henüz 1,5 yaşındayken annesi tarafından bir televizyon programına çıkartılarak şarkı söylemeye bile başlamış...

Oldukça şaşırtıcı olan bu isim, 90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Barış Manço'dan başkası değil.

Merhum sanatçının ortaya çıkan bu küçüklük fotoğrafları, sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

