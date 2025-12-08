Trend
90'ların pop starı Hazal'a vergi incelemesi! Özlem Yerşen yöneticisi olduğu 'Sinema Severler Derneği' yüzünden başı dertte
90'larda Hazal olarak tanınan şarkıcı Özlem Yerşen hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. Vergi soruşturması kapsamında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan ünlü sanatçının, Sinema Sevenler Derneği üzerinden vergi kaçırdığı, 2022 yılına ait defter ve belgeleri ibraz etmediği iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.12.2025 06:04