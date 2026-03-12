Trend
90'ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın'ın son hali şoke etti! "Sonuna kadar geldim aşkın" demişti...
'lar popunun efsanevi ismi Ferda Anıl Yarkın, yıllar sonra ortaya çıktı! Hafızalara kazınan şarkılarıyla bir dönemi şekillendiren ünlü müzisyenin son hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
