Trend Galeri Trend Magazin 90'ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın'ın son hali şoke etti! "Sonuna kadar geldim aşkın" demişti...

90'ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın'ın son hali şoke etti! "Sonuna kadar geldim aşkın" demişti...

'lar popunun efsanevi ismi Ferda Anıl Yarkın, yıllar sonra ortaya çıktı! Hafızalara kazınan şarkılarıyla bir dönemi şekillendiren ünlü müzisyenin son hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 16:35
90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Müzikal kökleri oldukça derinlere uzanan sanatçı, 1970 yılının Ağustos ayında hayata merhaba dedi. Bestekâr bir babanın ve Türkiye'nin en önemli ritim gruplarından birini kuran ağabeylerin arasında, çocukluğu adeta bir konservatuvar ortamında geçti.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan aldığı keman eğitimi, onun müziğinin ruhu oldu. Pop dünyasına adım attığında, akademik bilgisini samimi duygularla birleştirerek dinleyicinin kalbine dokunan o eşsiz tınıları ortaya çıkardı.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Ferda Anıl Yarkın, 1993 yılında yayımladığı "Aşkın Yetmez" albümüyle çıkış yaptı. Ancak asıl patlamasını, 1996'da piyasaya sürdüğü "Sonuna Kadar" albümüyle yaşadı. Siyah kıyafetleri, sade ama etkileyici tarzı ve derin duygular barındıran sözleriyle dönemin en popüler erkek vokallerinden biri haline geldi.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Ancak 1999'da çıkan "Unuttum Sanma" albümü, deprem dönemine denk geldiği için beklenen ilgiyi görmedi ve sanatçı müzikten bir süre uzaklaştı.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ SON HALİ!

Yedi yıllık bir aranın ardından, 2006'da "Ayrılmayalım" albümüyle yeniden müzikseverlerle buluştu. Ardından televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, "Şarkı Söylemek Lazım" ve "Korolar Çarpışıyor" gibi yarışma programlarında jüri ve koro şefi olarak ekranlara geldi.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Geçtiğimiz yıllarda Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte kurduğu "Çılgınlar Kulübü" projesiyle yeniden sahnelerde boy gösteren Yarkın, 2019 yazında "Aramadın Aylardır" şarkısıyla nostalji rüzgârı estirmişti.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Bugün hâlâ sahne çalışmalarına ve stüdyo projelerine devam eden Ferda Anıl Yarkın'ın son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları, "Yıllar ona zarafet katmış" ve "O sen misin, inanamadık!" yorumlarıyla gündem oldu. 90'ların romantik sesi Ferda Anıl Yarkın, zamana meydan okuyan duruşuyla hâlâ kalplerde özel bir yer tutuyor.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

TÜRKİYE'NİN BAMBİ'Sİ BURÇİN ORHON'U GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk dans ve sahne sanatlarının önemli isimlerinden Burçin Orhon, uzun yıllardır hem dans dünyasında hem de oyunculuk kariyerinde adından söz ettiriyor. 17 Mart 1962 doğumlu olan Orhon, İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN BALE EĞİTİMİ

Burçin Orhon, sadece 3,5 yaşındayken klasik bale eğitimine başlamıştır. Dansa olan tutkusu, ilerleyen yıllarda onun profesyonel bir sanatçı olarak yetişmesine olanak tanımıştır.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na devam ederek sahne sanatlarındaki bilgisini derinleştirmiştir. Mezuniyetinin ardından Devlet Balesi'nde görev almış ve Türk dans dünyasında adını sağlam bir şekilde duyurmuştur.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Orhon'un özel hayatı da sanat kariyeri kadar ilgi çekicidir. 22 yaşındayken İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştır. Bu ilişkiden 1988 yılında Ece Robyn adını verdiği bir kızı dünyaya gelmiştir.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Daha sonra 23 Aralık 1995'te Türk oyuncu Süheyl Uygur ile evlenmiş ve çiftin Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında iki kızı olmuştur. Orhon, hem iş hem de özel hayatında dengeli bir yaşam sürdürmeyi başarmıştır.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

2007 yılında Burçin Orhon, kendi adını taşıyan "Burçin Orhon Dans Akademisi"ni açarak öğrenci yetiştirmeye başlamıştır.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Dans akademisi, genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir merkez haline gelmiş ve Orhon, eğitmen olarak tecrübelerini yeni nesillerle paylaşmıştır. Akademi, klasik baleden modern dansa kadar geniş bir yelpazede eğitim vermektedir.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

SAĞLIK MÜCADELESİ VE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI

Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Orhon, kilolarıyla da dikkat çekmiştir. Ağırlığı 106 kiloya kadar çıkan sanatçı, mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermiştir.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Ameliyat sonrası 23 kilo veren Burçin Orhon, sosyal medya üzerinden eski ve yeni halini paylaşmış ve "O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun" diyerek takipçileriyle deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşmıştır. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından büyük ilgi görmüştür.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

İŞTE SON HALİ: ALZHEİMER TEŞHİSİ VE KUŞADASI'NDA YAŞAM

Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon, bu süreçte Kuşadası'nda inzivaya çekilmiştir. Ancak sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişimi kesmeyen Orhon, yaşamına dair paylaşımlarda bulunmaya devam etmektedir. Sanatçı, hem sağlık mücadelesini hem de hayatındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşarak, onlara ilham vermeye devam ediyor.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Burçin Orhon, hem dans hem de oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla Türk sahne sanatlarının önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Hayatını sanata adayan Orhon, aynı zamanda kişisel mücadeleleri ve samimi paylaşımlarıyla da takipçilerine ilham kaynağı oluyor. Sanatçı, Burçin Orhon Dans Akademisi ile yeni nesillere dansı sevdirmeye ve sanatın önemini aktarmaya devam ediyor.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

90'LARIN FAVORİ MANKENİ MERVE İLDENİZ'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

90'lı yılların en başarılı mankenlerinden biri olan Merve İldeniz, mesleği bıraktığı 20 yılın ardından Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Bir döneme damga vuran İldeniz'in son hali büyük ilgi gördü. İşte bir yıldızın değişimi…

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

PODYUMDAN BODRUM'A UZANAN YOL

1980'lerden 1990'lara geçiş döneminde modellik sektörü hızla büyüyordu ve Merve İldeniz, podyumların en çok tercih edilen isimlerinden biri oldu.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Önemli defilelerde ve tanınmış moda etkinliklerinde adı sıkça ön plana çıktı. Ancak İldeniz, iş hayatının yoğun temposu ve kişisel tercihleri nedeniyle kariyerine son vermeye karar verdi.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

"Hayatım tatilsiz, çalışarak geçti. Artık daha sakin bir hayat istedim" diyen İldeniz, İstanbul yerine Güney'de bir bölgede huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bodrum'da köy hayatını benimseyen eski manken, kariyerinden pişmanlık duymadığını da vurguladı.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

YURT DIŞI ZİYARETLERİ VE KIZIYLA BULUŞMA: İŞTE SON HALİ!

Merve İldeniz'in kızı Leyla Önal, yurt dışında mankenlik yapıyor ve Amsterdam Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alıyor. İldeniz, yılın belli dönemlerinde kızını ziyaret etmek için Hollanda'ya gidiyor.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

MANKENLİK KARİYERİNE DAİR ANILAR

İldeniz, modellik kariyerine başlangıcını, "Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Bölümü'nde okurken harçlık için bu işe başladım.

90’ların yıldızı Ferda Anıl Yarkın’ın son hali şoke etti! Sonuna kadar geldim aşkın demişti...

Okul bitince ise karar vermem gerekti" sözleriyle anlattı. Kariyerinin yükseliş döneminde önemli ajanslarla çalıştı ve kısa sürede tanınan bir isim haline geldi.