Duayen sanatçı Haldun Dormen’in cenaze programı belli oldu!

"YATTIĞIN YER İNCİNMESİN"

Oyuncu Sinem Kobal, yıllar önce birlikte rol aldığı Haldun Dormen'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı. Kobal mesajında "Ah hocam.. Ne büyük bir şans sizi tanımak sizin öğrenciniz olmak..Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek çok zor.. Herkesi, her şeyi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti olan yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan yol açan ışık tutan canım ustam tiyatro için sanat için yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incinmesin..Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.