A Haber'in seviye farkı! Habercilik dersi verildi
A Haber ekranlarında yaşanan o an, habercilik ve iletişim dünyasında konuşulacak türdendi. Sunucu Cansın Helvacı, CHP kulisleriyle ilgili sorularıyla Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu canlı yayında sıkıştırdı. Ancak Müderrisoğlu, yılların deneyimi ve sakin üslubuyla hem soruları cevapladı hem de Helvacı'yı şık bir şekilde takdir ederek ekranlarda adeta bir habercilik dersi verdi. O anları Yüksel Aytuğ kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 09.09.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 08:17