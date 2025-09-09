A Haber’in seviye farkı! Habercilik dersi verildi

A Haber'in seviye farkı

A Haber'de sunucu Cansın Helvacı, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu canlı yayında sıkıştırdı: "Mutlak butlanla ilgili hiç kulis bilginiz var mı? Bir istifa ya da ben kabul etmiyorum gibi bir plan mı var? Ne konuşuluyor CHP'de?"

Müderrisoğlu yılların deneyimiyle "Dip notlardan soru soran hoca gibisiniz maşallah bugün. İşin can alıcı noktaları orada düğümleniyor. Burada benim yerimde benden sonra olacak arkadaşlara sizinle yapacakları programlarda başarılar diliyorum ama bu soruya şu cevabı verebilecek durumdayım Allah'tan" diyerek son kulis bilgilerini verdi. Böylece hem habercilik dersi verdi hem de bu vesileyle Cansın Helvacı'yı şık bir şekilde takdir etmiş oldu.

Ben ekranda bu "seviyeyi" seviyorum.