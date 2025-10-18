A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına verdiği ismi böyle duyurdu: "Geldi minik kanarya"

Futbol camiası ve hayranları, genç oyuncuyu tebrik ederken, Kadıoğlu ailesi de gelen güzel dileklerden büyük mutluluk duydu. Ferdi Kadıoğlu, hem sahada hem de özel hayatında önemli bir dönemeçten geçti. Başarılı futbolcu, hem kariyerinde hem de babalık görevinde büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu yaşıyor.