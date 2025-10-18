Trend Galeri Trend Magazin A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına verdiği ismi böyle duyurdu: "Geldi minik kanarya"

A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına verdiği ismi böyle duyurdu: "Geldi minik kanarya"

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, hayranlarını şaşırtacak bir mutluluk yaşadı! Baba olmanın sevincini yaşayan genç futbolcu ve nişanlısı Sera Vrij'in kızlarına verdiği isim ise oldukça dikkat çekti! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 09:51
A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen genç futbolcu, özel hayatındaki güzel gelişmeyi sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE O İSİM!

Kadıoğlu'nun nişanlısı Sera Vrij ile birlikte dünyaya getirdiği kız bebek, aileye büyük sevinç yaşattı. Çift, kızlarına Felicia Sofia ismini verdi.

Yeni doğan bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan Kadıoğlu ve Vrij, bu özel anı takipçileriyle paylaşarak mutluluklarını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. "Geldi minik kanarya" yorumlarının geldiği gönderi, Kadıoğlu'nun heyecanını paylaşan takipçileriyle adeta beğeni rekoru kırdı.

Futbol camiası ve hayranları, genç oyuncuyu tebrik ederken, Kadıoğlu ailesi de gelen güzel dileklerden büyük mutluluk duydu. Ferdi Kadıoğlu, hem sahada hem de özel hayatında önemli bir dönemeçten geçti. Başarılı futbolcu, hem kariyerinde hem de babalık görevinde büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu yaşıyor.

Felicia Sofia'nın dünyaya gelmesiyle birlikte Kadıoğlu ailesi, hayatlarında yeni bir döneme başlamış oldu. Hem sosyal medyada hem de yakın çevrelerinde büyük mutluluk yaratan haber, spor ve magazin gündeminde kısa sürede geniş yankı buldu.

"BABALIK MUTLULUĞU" YAŞAYAN BİR DİĞER İSİM: EMRE KARAYEL!

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Emre Karayel, 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile hayatını birleştirmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, 2021 yılında oğulları Can'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez bebek heyecanı yaşadıklarını duyuran ünlü çiftten güzel haber geldi.

"GELDİ İKİNCİ PAŞAM"

Ünlü oyuncu, ikinci kez baba olduğunu sosyal medya hesabından "Geldi ikinci paşam" paylaşımıyla duyurdu.

BURAK ÇELİK DE YAKIN ZAMANDA BABA OLMUŞTU

Birçok dizi projesinde başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Çelik, 2024 yılında menajer kız arkadaşı Ece Bayrak ile hayatını birleştirmişti. Gözlerden uzak dünyaevine giren ikiliden müjdeli haber ise gelmişti.

Instagram hesaplarında sık sık paylaşım yapan Çelik ve Bayrak bir bebek beklediklerini açıklamıştı.

10 gün önce oğullarını kucaklarına alan ünlü çift, minik bebeklerine 'Aslan' adını vermişti.

"YUMUŞ YUMUŞ OLDUM"
Çiçeği burnunda anne Ece Bayrak günler sonra yeni bir paylaşım yaparak, eşi Burak Çelik'in baba olduğu anları yayınladı. Bayram takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulurken, birçok takipçisinden de 'Yumuş yumuş oldum' yorumlarını aldı.

Yakın zamanda baba olan bir diğer oyuncu isim de İlker Aksum. Ünlü isim sosyal medyada da neşeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tatillerini Bodrum'da geçiren Aksum Ailesi, geçtiğimiz günlerde Lila'nın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi görmüştü.

Takipçileri, minik Lila'nın babasına olan benzerliğini "adeta kopyası" yorumlarıyla dile getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Aksum, son olarak geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen biricik kızı Lila'nın ilk kez mama yediği anları paylaştı.

Sosyal medya hesabından eşi Dilay Ekmekcioğlu'nun kızları Lila'ya mama yedirdiği anları paylaşan ünlü oyuncu, bu sevimli kareler ile takipçilerinden beğeni topladı.

Tatlı kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif alan Aksum, geçtiğimiz günlerde de Lila ile çay keyfi yaparken çekilen bir kareyi takipçileri ile paylaşmıştı.

Fotoğrafa ise kendine has esprili üslubuyla "Hanım gel çay içek kıı" notunu düşerek yine yüzleri güldürmüştü.

Lila'nın sevimli halleri kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü oyuncunun baba halleri de takipçilerinden tam not aldı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.