A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu! Kızına verdiği ismi böyle duyurdu: "Geldi minik kanarya"
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, hayranlarını şaşırtacak bir mutluluk yaşadı! Baba olmanın sevincini yaşayan genç futbolcu ve nişanlısı Sera Vrij'in kızlarına verdiği isim ise oldukça dikkat çekti! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 09:51