ABD'de yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın'dan samimi itiraf! "İstanbul’u çok özlüyorum"

Hayatını Amerika'nın Miami şehrinde sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın Türkiye'ye sık sık tatile geliyor. 'İSTANBUL'U ÇOK ÖZLÜYORUM' Önceki gün yeni yıl davetinde görüntülenen Yalçın, 'İstanbul'u çok özlüyorum, fırsat buldukça gelmeye özen gösteriyorum. Burada çok güzel hatıralarım var. Ailem ve arkadaşlarımla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor' dedi. Öte yandan Süreyya Yalçın, son dönemde verdiği kilolarla ve yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler! Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan 'mide ameliyatı' ve 'bağırsak temizliği' iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi. 30 KİLOYU NASIL VERDİĞİNİ ANLATTI! Ata Demirer kendisine yöneltilen, 'Nasıl zayıfladın?' sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, 'İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!' dedi. Ata Demirer, 'Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz' dedi. Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı. RUTİNİNİ ANLATTI! Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: '22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum. Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum.' 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu. Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı. Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti. Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün... Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu. İNCECİK KALDI Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu. 'O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ' Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan 'Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti' demişti. 'KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI' Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, 'Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm' demişti. Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu. 101 KİLO VERDİ Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. ESİN GÜNDOĞDU 'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 72 KİLO VERDİ! Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü. Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. ARDA KURAL Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti. 20 KİLO VERDİ! Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı. KAYRA ŞENOCAK Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor. 40 KİLO VERDİ! 1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi. Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı. Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı. YEŞİM CEREN BOZOĞLU Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar merak konusu oldu. 'Doktorlar'ın 'Fikreti'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncun yeni görünmü oldukça beğeniliyor. 60 KİLO VERDİ! Sosyal medyada yankı uyandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun yeni halini görenler tanımakta zorluk çekti. DAMLA ERSUBAŞI 'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, çalkantılı özel hayatı ile bir dönem gündemden düşmüyordu. Kocasıyla yaşadığı sorunlarla magazine bomba gibi düşen Ersubaşı, eski haliyle de çok konuşuluyordu. 41 KİLO VERDİ! Kiloları yüzünden bir dönem eleştiri yağmuruna tutulan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tamı tamına 41 kilo verdi. 6,5 ayda kilo veren Ersubaşı, yeni haliyle oldukça beğeniliyor. BÜŞRA PEKİN Ünlü oyuncu Büşra Pekin, 'Havuçlu anne' rolüyle tanındığı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla adını duyurduktan sonra yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Zaman zaman fazla kiloları ile dikkat çeken Büşra Pekin, bu sefer de verdiği kilolarla ses getirdi. 15 KİLO VERDİ! Büşra Pekin, 1 yılda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Kilo verdikten sonra tarzını de değiştiren Pekin, takipçilerinden tam not aldı. HALİT ERGÜN 'Ali Rıza Bey' karakterini canlandıran ve hafızalara kazınan oyuncu Halit Ergün, kilolarıyla mücadele eden ünlüler arasında yerini alıyor. Usta oyuncu, aldığı fazla kilolarla gündemden düşmüyordu. 40 KİLO VERDİ! Son olarak ekranlara çıkan Halit Ergün'ün, fit hali çok konuşuldu. Mide ameliyatı geçirmeden 40 kilo veren Ergün'ün yeni hali çok beğenildi. SEREN SERENGİL Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun yıllar kilolarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 53 yaşındaki sunucu, zayıflamak uğruna ameliyat geçirerek adeta ölümden döndü. 24 KİLO VERDİ! Seren Serengil, kilo vermek uğruna mide ameliyatı olarak 70 kilodan 46 kiloya kadar düştü. Yeni hali her ne kadar beğenilse de güzel sunucu sağlık problemleri yaşamıştı. ELÇİN AFACAN 'Bir Aile Hikayesi' dizisiyle oyunculuğa adım atan Elçin Afacan, geçirdiği değişimle şoke ettirdi. Sosyal medyada severek takip edilen güzel oyuncu, verdiği kilolarla adından söz ettirdi. 28 KİLO VERDİ! Zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuşan Elçin Afacan değişimiyle büyük dikkat çekti. 28 kilo veren güzel oyuncu, şimdilerde sosyal medyada binlerce beğeni alıyor. AŞKIN NUR YENGİ 'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla hafızalara kazınan Aşkın Nur Yengi, bir dönem aldığı kilolarla gündemden düşmüyordu. 13 KİLO VERDİ! Güzel sanatçı, şimdilerde ise verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Fit haliyle göz dolduran Yengi, takipçilerinden iltifat dolu yorumlar alıyor. 'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi film yapımlarında rol alan Serkan Şengül, başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplamıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Şengül, son olarak bir magazin programına konuk oldu. 50 KİLO VERDİ! Değimiyle şaşkınlık yaratan başarılı oyuncu, 50 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Zayıflama sürecini anlatan Serkan Şengül, 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.' ifadelerini kullandı. Serkan Şengül'ün yeni hali, gören herkesi şaşırttı.