AB’den tarihi itiraf geldi: "Bir gecede fişimizi çekerler!" Çare Türkiye'nin Troy'u!

SDG, PARAYI NEREYE HARCADI?

"Kürt müttefiklerinin ABD tarafından terk edilmiş hissedip hissetmeyeceği" yönündeki bir soruya ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtleri seviyorum. Ancak şunu anlamalısınız; onlara çok büyük paralar ödendi. Petrol ve başka imkanlar sağladık. Bunu bizim için yaptıklarından daha çok kendileri için yapıyorlardı" diye yanıt verdi!

ABD'nin YPG/SDG'ye toplamda ne kadar para ve askeri araç yardımı yaptığıyla ilgili net bir rakam yok.

Ancak geçtiğimiz yıllarda sürekli ABD'nin savunma bütçesinden SDG'ye 130 milyon dolar, 398 milyon dolar ayırdı gibi haberler okuduk.