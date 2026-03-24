ABD'li ünlü oyuncu Bill Cosby cinsel saldırıdan suçlu bulundu! İşte mağdura ödeyeceği o dev tazminat

ABD'li ünlü oyuncu Bill Cosby cinsel saldırıdan suçlu bulundu! İşte mağdura ödeyeceği o dev tazminat

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, Kaliforniya'da görülen cinsel saldırı davasında suçlu bulundu. 1972 yılındaki bir taciz davasında sorumlu tutulan 86 yaşındaki Cosby'nin, mağdur Donna Motsinger'e yüksek miktarda tazminat ödemesine hükmedildi. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 12:28
Dünyaca ünlü komedyen Bill Cosby, yıllardır peşini bırakmayan cinsel saldırı suçlamalarıyla bir kez daha yargı önüne çıktı ve bu kez Kaliforniya'daki mahkemeden sarsıcı bir karar çıktı.

1970'li yıllarda gerçekleşen bir saldırıdan sorumlu tutulan Cosby, hukuk tarihine geçecek miktarda bir tazminat ödemeye mahkum edildi.

Davanın merkezinde yer alan Donna Motsinger, 1972 yılında Cosby'nin kendisini uyuşturarak cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddialarını mahkemeye taşıdı.

Normal şartlarda on yıllar önce zaman aşımına uğraması gereken bu olay, eyalet yasalarında yapılan kritik bir değişiklik sayesinde yaklaşık 50 yıl sonra hakim karşısında görülebildi. İki hafta süren yoğun duruşmaların ardından jüri, Cosby'nin bu ağır suçtan sorumlu olduğuna hükmetti.

MADDİ VE CEZAİ TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, mağdur lehine toplamda yaklaşık 59 milyon dolar tutarında rekor bir tazminat ödenmesine karar verdi. Verilen bu yüksek meblağın, hem mağdurun uğradığı maddi kayıpları karşılamayı hem de toplumsal bir caydırıcılık unsuru oluşturması hedeflenen "cezai tazminat" kalemlerini kapsadığı belirtildi.

Kararın duyurulmasının ardından Bill Cosby'nin avukatı Jennifer Bonjean, büyük bir hayal kırıklığı içinde olduklarını ifade ederek karara karşı hızla itiraz sürecini başlatacaklarını duyurdu.

SERİ İDDİALAR VE GEÇMİŞTEKİ KARARLAR

Bu dava, Cosby'ye karşı bugüne kadar tecavüz ve taciz suçlamasıyla sesini yükselten en az 60 kadının benzer iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Ünlü isim tüm suçlamaları reddetmeyi sürdürse de, 2022 yılında Santa Monica'da görülen bir başka davada da 1975 yılındaki benzer bir saldırı sebebiyle 500 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.