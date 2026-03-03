Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ. 8. bölümüyle ekranlarda! Doğan bedel ödemeye hazır!

A.B.İ. 8. bölümüyle ekranlarda! Doğan bedel ödemeye hazır!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., bugün yayınlanacak 8'inci bölümüyle adeta nefes kesecek. Yıllardır titizlikle saklanan o sır nihayet ifşa olacak! İşte bu bölümde yaşanacaklar!

Giriş Tarihi: 03.03.2026 20:22
ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle izlenen reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Dizide bugün yaşanacak gelişmeler nefes kesecek.

ATV CANLI YAYIN

8.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder.

Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar.

Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar.

A.B.İ. 8.Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer.

Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar.

Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur.

Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.