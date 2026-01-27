Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ dizisinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’nun annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğini görenler “abla-kardeş sandı”

A.B.İ dizisinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’nun annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğini görenler “abla-kardeş sandı”

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı 'A.B.İ' dizisinde Çağla karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez annesiyle gündeme geldi. Genç annesinin güzelliği sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:46
Güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Anne - kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Özel hayatıyla dillerden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler şoke oldu. Afra Saraçoğlu'nun annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ANNESİ ÖZCAN DENİZ'E MESAJ ATTI
Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.

Fotoğrafa "Başladık biz" notu düşen Deniz'e, Saraçoğlu'nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz'e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştiriyor.

İşte Afra Saraçoğlu'nun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

ŞERİF SEZER

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

DEMET EVGAR VE ANNESİ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ