A.B.İ dizisinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’nun annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğini görenler “abla-kardeş sandı”
Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı 'A.B.İ' dizisinde Çağla karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez annesiyle gündeme geldi. Genç annesinin güzelliği sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:46