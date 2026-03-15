A.B.İ.' dizisinin Mahinur'u Esra Şengünalp'ten çarpıcı itiraf! "Daha önce hiç böyle hissetmemiştim"

CANER AKIN

EDUSA İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) olarak yine bir dünya prömiyeriyle seyircimizin karşısında olacağız. 28 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Sahnesi'nde 'Edusa: Bir Anadolu Hikayesi' operasını sahneleyeceğiz. Yoğun bir tempo içindeyiz. Çok heyecanlıyız. Atölyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Bütün sanatçılarımız hummalı bir şekilde Sahne üzerinde 110 kişiden fazla topluluğumuz var. 70 kişiye yakın orkestramız var. Arka taraftaki teknik ekipten arkadaşlarımızla beraber temsil yapmak için sabırsızlanıyoruz.

Seyircinin beklentisi Gılgamış'tan sonra arttı. Türk operası için dönüm noktasıdır. O eseri de ben sahnelemiştim. 42 yıl sonra prömiyerini yapmıştık. Yurtiçi ve yurtdışında çok eleştiriler almıştı.

Bestesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya, librettosu Prof. Dr. İskender Pala'ya ait bir eser Edusa. Edusa, tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası Anadolu'da, Lidya'nın zenginliği, siyasi gerilimleri ve insan hikâyeleriyle örülü dünyasında hayat buluyor. Lidya ve Pers medeniyetleri arasındaki tarihsel çatışmayı sahneye taşıyor. Eser, Karun diye bilinen Lidya Kralı Kroisos (Krezus) ile Pers Kralı Kiros arasındaki mücadeleyi ele alıyor. İskender hoca güzel bir kurgu yapmış hem tarihin içindeki gerçek karakterleri almış bir de kendi koyduğu karakterler var, Edusa gibi. Bu ikisi çok güzel harmanlanmış. Esas olarak vurgulanan nokta ise, bir toplumun kültürü yoksa var olması mümkün değil. Kültürünüz varsa varsınız yoksa yoksunuz. Ana fikri bu. Bunu da aşk hikâyesi üzerinden çok güzel anlatıyor.

Edusa 18-20 yaşlarında gencecik ama güçlü bir kız. Gülbin ve Evren hanımın özellikle Edusa karakteri için bu eserde olmasını istedim. İkisi de üst düzey performans sergiliyor. Tecrübeli solistlerle beraber çalışmak lüks.

Operamız dünya tarihine göre yeni. Geçmişi çok değil ama bu kadar kısa sürede yapılan işler Avrupa'nın, Amerika'nın ve Uzak Doğu'nun yüzlerce yılda yaptığının üzerine çıkmış durumda. O yüzden kendi milli değerlerimizden faydalanmayı müdürümüz Caner Akgün de ben de önemsiyoruz. Hele bu kadar geniş hikâyenin ve yetenekli sanatçıların olduğu coğrafyada bizim üretkenliğimizi daha fazla artırıp dünyaya açmamız gerekiyor.

Biletler satışa çıktığı anda bitiyor, çok gurur verici.



GÜLBİN GÜNAY

TEMSİL GÜNÜ ÇOK KONUŞMUYORUZ

İkimiz de Edusa'yı oynuyoruz Evren'le. Prova notlarımızı paylaşıyoruz ama tabii ki yorum farkı var. Edusa, Lidya krallığının çöküşündeki trajik hikâyede masum aşkın sembolü. Annesi gibi yetenekli bir sanatçı, ressam. Lidya krallığının altın paralarına işlemeler yapıyor. İki erkek arasında kalıyor. Sevdiği kişiye kavuştuğunda gelişen olaylar onun da kaderini beliriyor.

Kendi dilimizde bir şeyler yapmak sahnede daha avantajlı. Opera sadece şarkı söylemek değil içinde dansı tiyatroyu barındırıyor. Ben biraz daha klasikçiyim. Aida'yı çok seviyorum.

Ses tellerini nemli tutmak önemli. Kuruduğu zaman zarar verebilirsiniz. O yüzden yeme içmeye dikkat etmek gerekiyor. Temsil günü çok konuşmamaya özen gösteriyoruz. Bazı eserler çok zor, çok efor sergiliyoruz kilo verdiğimiz bile oluyor o süreçte.



EVREN IŞIK

DELİLİK BİZİM İŞİMİZ

Prova sürecimiz keyifli geçiyor. Operası sahneye konan ilk Türk kadın bestecinin eserini sahneleyeceğiz. Bu benim için çok kıymetli. Güldiyar Tanrıdağlı güzel bir iş çıkarmış. Çok mutluyum bu eserde yer aldığım için.

Türk eserleri söylemek bazen teknik açıdan zor olabilir. Bestecimizin yanında olması bir kolaylık sağlıyor. Delilik bizim işimiz. Hiç kolay değil. Yine dünyaya gelsem yine şancı olmak isterdim. Tekniği öğreniyoruz ve sesimizi korumak anlamında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Gülbin lirik soprano dolu dolu dramatik bir soprano ben tizleri daha çok olan bir sopranoyum.

Operaya hazırlık sürecinde hep egzersiz yapıyorum. Sesin sıcak kalması genç olması gerekiyor.