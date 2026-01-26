Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ. dizisinin oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu için konuştu! "Aynı projede olmak benim için çok değerli"

atv ekranlarının iddialı yapımı A.B.İ. ile setlere hızlı bir dönüş yapan genç yetenek Şahin Kendirci, hem sahnede hem de kamera karşısında fırtınalar estiriyor. Kıbrıs'ta verdiği konserde hayranlarıyla buluşan Kendirci, sadece yeni albüm müjdesi vermekle kalmadı; aynı seti paylaştığı usta aktör Kenan İmirzalıoğlu hakkında kurduğu cümlelerle de kalpleri fethetti.

Giriş Tarihi: 26.01.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:45
atv dizisi 'A.B.İ.'de rol alan oyuncu-şarkıcı Şahin Kendirci, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Uzun süredir stüdyoda, kardeşiyle birlikte albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Kendirci, setlerde yaşadığı mutluluğu da samimi ifadelerle anlattı.

Uzun bir aradan sonra yeniden A.B.İ dizisi ile setlere döndüğünü söyleyen sanatçı, "Sahne de set de benim için aynı heyecan. İkisini de aşkla yapıyorum. Bazen 'Hiç eve dönmeyeyim, karavanda uyuyayım' diyorum. Annem 'Oğlum manyak mısın?' diyor ama ben işime aşığım.

Birlikte çalıştığımız Kenan İmirzalıoğlu çok muhteşem bir insan, hemen abi-kardeş olduk, onunla aynı projede olmak benim için çok değerli" dedi.