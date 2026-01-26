Trend
A.B.İ. dizisinin oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu için konuştu! "Aynı projede olmak benim için çok değerli"
atv ekranlarının iddialı yapımı A.B.İ. ile setlere hızlı bir dönüş yapan genç yetenek Şahin Kendirci, hem sahnede hem de kamera karşısında fırtınalar estiriyor. Kıbrıs'ta verdiği konserde hayranlarıyla buluşan Kendirci, sadece yeni albüm müjdesi vermekle kalmadı; aynı seti paylaştığı usta aktör Kenan İmirzalıoğlu hakkında kurduğu cümlelerle de kalpleri fethetti.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:45