A.B.İ. dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk mesleğini biliyor muydunuz?

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin başrolü Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizinin başarılı ismi Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce hangi mesleği yapıyordu? İşte cevabı!

Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:03
ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi A.B.İ. için geri sayım başladı. Dizinin başrolü ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen ünlü isimlerden bir tanesi.

2016 yılında Sinem Kobal ile evlenen İmirzalıoğlu, mutlu evliliğiyle de ilgi topluyor.

Kızları Lalin ve Leyla ile mutlu bir aile yaşantısına sahip olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal en sevilen çiftlerin başında geliyor.

HAYRANLARI TARAFINDAN MERAKLA TAKİP EDİLİYOR

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatına dair tüm detayları hayranları tarafından merak ediliyor.

MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUNU

Ünlü oyuncunun okul hayatında da oldukça başarılıydı. Kendisi aslında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.

AKADEMİSYEN OLABİLİRDİ...

Daha önce de mankenlik yapan Kenan İmirzalıoğlu, ünlü bir aktör olmasaydı belki de yıldızı akademisyen olarak parlayacaktı.

İşte sizler için derlediğini ünlü isimler ve bilinmeyen ilk meslekleri...

İBRAHİM TATLISES DE İLK MESLEĞİYLE ŞAŞIRTTI!

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.

İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir.

1974 yılında söylediği "Ayağında Kundura" türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır.

70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur.

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir.

FERDİ TAYFUR DA İLK MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTAN İSİMLERDEN!

Arabesk müzik denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, müzik kariyerinde başarısına ulaşmadan önce zorlu bir hayat mücadelesi vermişti.

Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı.

Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti.

ÜNLÜ İSMİN ESKİ MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Müzik kariyerine atılmadan önce çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan genç Ferdi, hayata tutunmak adına çok çaba sarf etmişti.

YALNIZCA ÇAYCI DEĞİL BİR DE TRAKTÖR ŞÖFÖRÜYMÜŞ

Arabesk müziğin öncülerinden olan Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce yalnızca çaycı değil, bir de traktör şoförlüğü de yapmıştı.

KADİR EZİLDİ

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz?

Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu...