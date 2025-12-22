Trend
A.B.İ. dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk mesleğini biliyor muydunuz?
ATV'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin başrolü Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizinin başarılı ismi Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce hangi mesleği yapıyordu? İşte cevabı!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:03