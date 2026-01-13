Trend
A.B.İ. ilk bölümüyle ekranları sallamaya geliyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu nefes kesecek...
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dev proje A.B.İ. bu akşam başlıyor! Bir düğün için İstanbul'a gelen Cerrah Doğan, ailesinin karanlık güç savaşlarının tam ortasında nasıl bir kaosa sürüklenecek? İşte ilk bölümde herkesi şoke edecek o detaylar...
Giriş Tarihi: 13.01.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 06:21