A.B.İ. ilk bölümüyle ekranları sallamaya geliyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu nefes kesecek...

DENGELER ALTÜST OLUYOR

A.B.İ.; İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan'ın, kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelmesiyle başlayacak. Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu Ailesi'nin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalacak.

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenecek.