A.B.İ. ilk bölümüyle ekranları sallamaya geliyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu nefes kesecek...

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dev proje A.B.İ. bu akşam başlıyor! Bir düğün için İstanbul'a gelen Cerrah Doğan, ailesinin karanlık güç savaşlarının tam ortasında nasıl bir kaosa sürüklenecek? İşte ilk bölümde herkesi şoke edecek o detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 06:21
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla 'A.B.İ.' bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında başlıyor! Dizi, yıllarca ailesinden uzak durmaya çalışan Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu) bir anda güç savaşlarının ortasında kalmasını anlatıyor.

DENGELER ALTÜST OLUYOR
A.B.İ.; İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan'ın, kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelmesiyle başlayacak. Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu Ailesi'nin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalacak.

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenecek.

KADERLERİ YENİDEN YAZILIYOR

İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılıyor. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun süre bir arada kalmaya sürükleyecek.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu (Doğan) ve Afra Saraçoğlu'nun (Çağla) paylaştığı dizi yıldızlar kadrosu gibi. A.B.İ.'nin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

1.Bölüm Özeti:

İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır.

Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır.

Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan…

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ. atv'de başlıyor...

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir.

İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar.

A.B.İ. ilk bölümüyle 13 Ocak Salı atv'de! | Video

Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

İlk bölüm yarın akşam sat 20.00'da atv ekranlarında...

A.B.İ 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle!

İlk bölüm yarın akşam sat 20.00'da atv ekranlarında...