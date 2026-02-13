Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ. tekrar bölümüyle yarın akşam atv'de

A.B.İ. tekrar bölümüyle yarın akşam atv'de

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. tekrar bölümüyle 14 Şubat Cumartesi akşamı atv'de...

Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 11:16
A.B.İ. tekrar bölümüyle yarın akşam atv’de

ÇAĞLA İKİ ATEŞ ARASINDA

5.Bölüm Özeti:

Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır. Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur.

A.B.İ. tekrar bölümüyle yarın akşam atv’de

Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

A.B.İ. tekrar bölümüyle yarın akşam atv’de

Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.

A.B.İ. 5. Bölüm Yeni Fragmanı yayınlandı izle | Video

A.B.İ. tekrar bölümüyle yarın akşam atv’de

Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter.

A.B.İ. tekrar bölümüyle yarın akşam atv’de

Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.