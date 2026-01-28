Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 11:08
A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., üçüncü bölümüyle izlenme listelerini altüst etti.

A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

A.B.İ. üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,03 izlenme oranı ve %27,81 izlenme payı,

A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

AB'de %7,43 izlenme oranı ve %21,08 izlenme payı

A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %26,92 izlenme payı

A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

Hız kesmeden zirvedeki yerini koruyan A.B.İ. yeni bölümleriyle salı akşamları atv ekranlarında...