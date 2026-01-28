A.B.İ. zirveyi sevdi! Açık ara birinci oldu!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., üçüncü bölümüyle izlenme listelerini altüst etti. A.B.İ. üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,03 izlenme oranı ve %27,81 izlenme payı, AB'de %7,43 izlenme oranı ve %21,08 izlenme payı 20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %26,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı. Hız kesmeden zirvedeki yerini koruyan A.B.İ. yeni bölümleriyle salı akşamları atv ekranlarında...