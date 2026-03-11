’A.B.İ.’de bir itiraf her şeyi değiştirdi!

Doğan ise beklenmedik bir hamle yaptı ve hâkim karşısında yıllardır saklanan büyük gerçeği açıkladı: Tahir Hancıoğlu'nun yıllar önce Mahinur'un babasını öldürdüğünü itiraf etti. Ardından Doğan ve Çağla, Mahinur'u kurtarabilmek için geçmişte işlenen bu cinayetin izini sürmeye karar verdi. Behram ise Çağla'yı Mahinur'a ihanet etmekle suçladı. İkili arasında sert bir yüzleşme yaşandı.