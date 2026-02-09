Trend Galeri Trend Magazin 'A.B.İ.'de Çağla iki ateş arasında!

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle atv'de!

Giriş Tarihi: 09.02.2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 12:29
Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır.

Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur.

A.B.İ. 5.Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle | Video

Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.

Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter.

Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.

'A.B.İ.' heyecan dolu yeni bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında!

