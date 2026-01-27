’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar. Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır. A.B.İ. 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler. Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. 'A.B.İ.' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında! 'A.B.İ.' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında!