Trend Galeri Trend Magazin 'A.B.İ.'de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

'A.B.İ.'de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle bu akşam atv'de!

Giriş Tarihi: 27.01.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 06:52
’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar.

’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır.

A.B.İ. 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler.

’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

'A.B.İ.' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında!

’A.B.İ.’de dengeler değişiyor! Doğan öfke ve adalet arasında sıkışıyor

'A.B.İ.' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında!