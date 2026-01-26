Trend Galeri Trend Magazin 'A.B.İ.'de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

'A.B.İ.'de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle yarın akşam atv'de!

Giriş Tarihi: 26.01.2026 11:03
’A.B.İ.’de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar.

’A.B.İ.’de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır.

A.B.İ. 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

’A.B.İ.’de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler.

’A.B.İ.’de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

’A.B.İ.’de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

’A.B.İ.’de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

'A.B.İ.' yeni bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında!

’A.B.İ.’de Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı!

'A.B.İ.' yeni bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında!