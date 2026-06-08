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A.B.İ.'de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle yarın atv'de!

Giriş Tarihi: 08.06.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 11:35
A.B.İ.’de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer.

A.B.İ.’de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.

A.B.İ. sezon finali bölümüyle yarın ATV'de! 18. bölüm fragmanı yayınlandı

A.B.İ.’de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.

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A.B.İ.’de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.

A.B.İ.’de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.

A.B.İ.’de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

A.B.İ. yeni bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında!

A.B.İ.’de herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor!

A.B.İ. yeni bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör