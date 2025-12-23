atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı A.B.İ., yayınlanan tanıtımıyla büyük ses getirdi. 'YASALARI OKUL, ADALETİ İNSANLAR ÖĞRETİR' Tanıtımda Çağla'nın 'Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir' sözleri dikkat çekerken, tansiyonu yüksek sahneler dizinin atmosferini ortaya koyuyor. 'BEN ONUN OĞLUYUM AMA O BENİM BABAM DEĞİL' Doğan'ın 'Ben onun oğluyum ama o benim babam değil' sözleri aile bağlarına dair derin bir hikâyenin duygusal yönünü öne çıkarıyor. TEKLİF MERAK UYANDIRIYOR Behram'ın Çağla'ya yaptığı teklif merak uyandırıyor. Tanıtımın sonunda Doğan ve Çağla'nın karşılaşıp birbirlerini hatırlamaları ise heyecanı artırıyor. DİZİDE BAŞROLLERİ KENAN İMİRZALIOĞLU VE AFRA SARAÇOĞLU PAYLAŞIYOR Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. SIRLARLA YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALIYOR Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor. İŞTE OYUNCU KADROSU! Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor. Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla 'A.B.İ.', yakında atv'de! A.B.İ.'den etkileyici tanıtım: 'Ben onun oğluyum ama o benim babam değil!'