A.B.İ.'den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı
Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde atv ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisini mercek altına aldı. Dizinin daha ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi yakaladığına dikkat çeken Aytuğ, özellikle Kenan İmirzalıoğlu'nun sahici oyunculuğuna ve Afra Saraçoğlu'nun performansına ayrı bir parantez açtı. Aile teması, güçlü oyunculuklar ve dizilerdeki "zenginlik-kötülük" ilişkisine dair eleştirileriyle A.B.İ.'nin bu yıla yakışan bir yapım olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 07:15
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 07:17