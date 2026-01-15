A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

PARANIN KÖTÜLÜĞÜ

Bu arada tuhaf bir dizi geleneğimiz var. Mafya işlerine bulaşmamış, yasa dışı yollardan servet edinmemiş zengin ailemiz yok. Ya bu memlekette zengin olmanın, lüks içinde yaşamanın yolu sadece kanunsuzluktan geçiyor ya da suça meyilliler daha kolay ve çabuk zengin oluyor. Mesajın her iki yönü de tehlikeli. Ne yazık ki namusuyla zengin olmuş hiçbir aile bizim dizilerimizde kendine yer bulacak kadar makbul sayılmıyor.

