Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ.'den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

A.B.İ.'den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde atv ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisini mercek altına aldı. Dizinin daha ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi yakaladığına dikkat çeken Aytuğ, özellikle Kenan İmirzalıoğlu'nun sahici oyunculuğuna ve Afra Saraçoğlu'nun performansına ayrı bir parantez açtı. Aile teması, güçlü oyunculuklar ve dizilerdeki "zenginlik-kötülük" ilişkisine dair eleştirileriyle A.B.İ.'nin bu yıla yakışan bir yapım olduğunu vurguladı.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 15.01.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 07:17
A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

Atv'nin yeni dizisi A.B.İ. daha 15'inci dakikasında bana "Oh be dizi varmış" dedirtti. Oysa zorunlu olarak karakterleri tanıtma çabasına girişilen ilk bölümler genelde temposuz ve sıkıcıdır. Ancak A.B.İ.'nin beni sarıp sarmalaması hiç de uzun sürmedi. Tabii ki bunda Kenan İmirzalıoğlu'nun o özlediğimiz "sahici" oyunculuğunun büyük payı var. Zaten ben Ezel'den beridir Kenan der, Kenan'ı yaşarım... Hangi çılgın onu tahtından edecekmiş, şaşarım...

A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

BU YILA YAKIŞTI
A.B.İ. özellikle içinde bulunduğumuz Aile Yılı'nın anlamını pekiştirecek bir senaryoya sahip. Evet, ailemizi seçemiyoruz, bunaldığımızda kendimize yeni rota çiziyoruz ama kader denilen büyük dalga gelip de yüzümüzde patladığında, ailemizi güvenli limana ulaştırabilmek için yeniden kendimizi dümende buluyoruz.

A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

AFRA BAŞARDI
Gelelim oyunculuklara: Afra Saraçoğlu için temkinliydim. Yok, hadi çıkartayım ağzımdaki baklayı, net olayım: Endişeliydim... Zira bu kadar büyük bir projede, bu denli güçlü bir partnerin karşısında ve hepsi başlı başına ayrı yetenek timsali oyuncular arasında ne yapacağı konusunda kaygılıydım. Ama üstesinden geldi. Hem de ne gelmek? Tek kelime ile bayıldım.

A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

SİNAN TUZCU FARKI
Bir de Sinan Tuzcu'ya bilmem kaçıncı kez hayran oldum. Bu kadar "zayıf" bir karakteri bu kadar "güçlü" oynamak gerçekten de her babayiğidin harcı değil. Helal olsun.
Tarık Papuççuoğlu da "vicdansız baba Tahir" rolünü her yeni sahnede biraz daha büyüteceğe benziyor.

A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

BİR YILDIZ DOĞDU
Diren Polatoğulları için ise "Behram" rolü, parlak bir kariyere açılan yeni kapının anahtarı gibi duruyor. Belli ki dizi boyunca elinde salladığı o kalabalık anahtarlığın fazlasına sahip olacak.
Bir de dip not: Acaba hayatını elleriyle kazanan, aynı zamanda elleriyle insanlara hayatlarını kazandıran Cerrah Doğan kardeşimiz, gördüğü her kavgaya sille tokat dalmasa mı acaba?

A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

PARANIN KÖTÜLÜĞÜ
Bu arada tuhaf bir dizi geleneğimiz var. Mafya işlerine bulaşmamış, yasa dışı yollardan servet edinmemiş zengin ailemiz yok. Ya bu memlekette zengin olmanın, lüks içinde yaşamanın yolu sadece kanunsuzluktan geçiyor ya da suça meyilliler daha kolay ve çabuk zengin oluyor. Mesajın her iki yönü de tehlikeli. Ne yazık ki namusuyla zengin olmuş hiçbir aile bizim dizilerimizde kendine yer bulacak kadar makbul sayılmıyor.

A.B.İ.’den zirvede başlangıç! Henüz ilk bölümden en yüksek izlenme oranına ulaştı

Zenginliğin kötülükle bu denli eşdeğer tutulmasına alıştık alışmasına da, gönül bir türlü razı gelmiyor.