Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ.'nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! "İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!"

A.B.İ.'nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! "İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., bu hafta 6'ncı bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yayınlanan bugünkü bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 21:40
A.B.İ.’nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden dizisi A.B.İ., bu hafta da izleyicilerinden tam not alacak. Dizide yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

ATV CANLI YAYIN

6.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur.

A.B.İ.’nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!

Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.

A.B.İ.’nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!

Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir.

A.B.İ. 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

A.B.İ.’nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!

Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

A.B.İ.’nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır. Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

A.B.İ. 6. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle | Video

A.B.İ.’nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!

Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser.

A.B.İ.’nin 6. bölümü şimdi ATV ekranlarında! İki kardeş arasında hesaplaşma zamanı!

Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.