A.B.İ.'nin Altın'ı Toprak Sağlam anlattı: Ahenk içinde çalışmak herkesin harcı değil!

Ressam bir baba ve sezgileri güçlü bir annenin kucağında, sanatın içine doğdu. İki yaşında elinde saç fırçasıyla masaların üzerine çıkıp şarkılar söyleyerek başladığı kariyer yolculuğu, 13 yaşında profesyonel setlerle tanışınca bambaşka bir boyuta evrildi. Konservatuvarı birincilikle bitirip ödüllü bir oyuncu olduktan sonra, "iyi kız" rollerine hapsolmamak için başrol tekliflerini durdurup, kötü karakterleri oynamayı seçti. Şimdilerde "A.B.İ." dizisiyle reytinglerin zirvesinde olan ve sosyal medyadaki linçleri bile bir başarı ölçütü olarak gören Sağlam, sektördeki disiplininden anne olma hayallerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu... Toprak Sağlam, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 09:57