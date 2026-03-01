‘A.B.İ.’nin başarılı oyuncusu Toprak Sağlam anlattı: "Neler olacak biz de merak ediyoruz"

SEZGİN UZUNBEKİROĞLU
HAYALLERIMİN PEŞİNDE GİDERKEN HERKESİ KARŞIMA ALABİLİRİM
3-4 senedir tiyatroda olmak istiyorum, "Haydi bir şeyler yapalım" diye Adem'in başının etini yiyordum. Teklif beklemeden kendimiz üretelim dedik. Fransız sahne yıldızını oynuyorum.
Zengin kumaş tüccarı Beybaba'nın kızı Müjgan'ı oynuyorum. İki farklı kimliği var. Müjgan gündüzleri babasının yanında terzilik yaparken, geceleri 'Marion' mahlasıyla Beyoğlu'nun kanto sahnelerinde gizlice sahneye çıkıyor. İtalyanca şarkılar söylüyorum, Fransız aksanıyla konuşuyorum.
Adem, hem Beybabamı, hem dadımı hem de sahnedeki Rus partnerimi oynuyor. Karı-koca aynı sahnede oynuyor olmayı profesyonel şekilde hallettik. Belki biraz egomuz olsaydı ya da alıngan olsaydık, iş başka yere gidebilirdi. Ama hiç kişisel algılamadan tamamen oyun için o konsantrasyonla çalıştık.
Müjgan, hayallerinin peşinden giden vazgeçmeyen pozitif ve güçlü bir kadın aynı benim gibi. Hayallerimin peşinde giderken herkesi karşıma alabilirim. İyi ki Adem'le yolumuz kesişmiş. İyi ki bu ekibi toplamış.
Belçika'da doğup büyüdüm, müzikal okudum orada. Fransızca, Flamenkçe, İngilizce bir sürü dil biliyorum. Bütün bu yönümü kullanabildiğim, renklerimi ortaya çıkarabildiğim bir oyun oldu.
Rüya'yı Belçika'da doğurdum. Bir sene orada kaldık. Gazino kültürünü çok özledikleri için gazino konseptli konser verdik orada, herkes çok sevdi.