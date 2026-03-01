‘A.B.İ.’nin başarılı oyuncusu Toprak Sağlam anlattı: "Neler olacak biz de merak ediyoruz"

TOPRAK SAĞLAM

A.B.İ. ile son 7 yılın en iddialı girişini yaptık, rekora imza attık, çok mutluyuz. Tadını çıkarıyoruz ve çok daha fazla çalışıyoruz.

Öngörülemez bir hikâyemiz var. Sonraki bölüm bir an önce gelsin istiyoruz. Neler olacak biz de merak ediyoruz. Her karakterin ayrı bir hikâyesi var, daha heyecanlı bölümler sizi bekliyor diyebilirim.

Kamera arkasında aşırı eğleniyoruz. Sinerjimiz çok iyi tuttu. Çok iyi bir kadro kuruldu. İçinde bulunmaktan çok gurur duyuyorum.