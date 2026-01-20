Trend
A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! Herkes Diyarbakırlı sanıyor...
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı atv ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ'nin Behram'ı ünlü oyuncu Diren Polatoğulları'nın memleketi sosyal medyada merak konusu oldu. "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" diyerek gerçeği açıklayan Polatoğulları bakın nereli çıktı.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:14