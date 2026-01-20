Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! Herkes Diyarbakırlı sanıyor...

A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! Herkes Diyarbakırlı sanıyor...

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı atv ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ'nin Behram'ı ünlü oyuncu Diren Polatoğulları'nın memleketi sosyal medyada merak konusu oldu. "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" diyerek gerçeği açıklayan Polatoğulları bakın nereli çıktı.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:14
atv izleyicisiyle buluşan A.B.İ. dizisiyle ekranlara dönen Diren Polatoğulları, hayat verdiği 'Behram' karakteriyle büyük beğeni topladı.

45 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle nereli olduğu hayranları tarafından bir hayli merak konusu. Herkesin Diyarbakırlı sandığı Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı.

Tunceli

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

HANDE ERÇEL

Bandırma

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

BURCU ESMERSOY

İstanbul

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

SİNEM KOBAL
İstanbul

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

BİGE ÖNAL

İstanbul

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır