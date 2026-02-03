Trend
A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi ortaya çıktı! Kimse bunu beklemiyordu...
atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören ve reytinglerde üst sıralara yerleşen A.B.İ dizisinde Behram karakteriyle adından söz ettiren Diren Polatoğulları, bu kez performansıyla değil memleketiyle gündeme geldi. Sosyal medyada pek çok kişi tarafından Diyarbakırlı olduğu sanılan ünlü oyuncu, hakkındaki söylentilere açıklık getirdi. Polatoğulları'nın gerçek memleketi ise duyanları şaşırttı.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 15:53