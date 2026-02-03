Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi ortaya çıktı! Kimse bunu beklemiyordu...

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören ve reytinglerde üst sıralara yerleşen A.B.İ dizisinde Behram karakteriyle adından söz ettiren Diren Polatoğulları, bu kez performansıyla değil memleketiyle gündeme geldi. Sosyal medyada pek çok kişi tarafından Diyarbakırlı olduğu sanılan ünlü oyuncu, hakkındaki söylentilere açıklık getirdi. Polatoğulları'nın gerçek memleketi ise duyanları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 15:53
atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisiyle izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları, canlandırdığı Behram karakteriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

45 yaşındaki oyuncunun performansı kadar özel hayatı da merak konusu olurken, özellikle memleketi hayranlarının radarına girdi.

Herkesin Diyarbakırlı sandığı Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı.

İşte başta Diren Polatoğulları olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Tunceli

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SİNEM KOBAL
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

HANDE ERÇEL

Bandırma

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

BURCU ESMERSOY

İstanbul

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

BİGE ÖNAL

İstanbul

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır