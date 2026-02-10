Trend
A.B.İ.’nin Doğan'ı bakın aslen nereli! Ekranların karizmatik jönü Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi şaşırttı! Herkes İstanbullu sanıyordu…
Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı atv ekranlarında izlenme rekorları kıran A.B.İ dizisinde Doğan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez memleketiyle konuşuluyor. Birçok kişinin İstanbullu zannettiği İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 13:50