Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ.’nin Doğan'ı bakın aslen nereli! Ekranların karizmatik jönü Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi şaşırttı! Herkes İstanbullu sanıyordu…

Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı atv ekranlarında izlenme rekorları kıran A.B.İ dizisinde Doğan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez memleketiyle konuşuluyor. Birçok kişinin İstanbullu zannettiği İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 13:50
Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren iki kız çocuğu babası Kenan İmirzalıoğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemde yer alıyor.

Ekranların karizmatik yıldızı partneri Afra Saraçoğlu ile atv'nin reyting rekoru kıran dizisi A.B.İ.'de Doğan rolüyle boy gösteriyor.

Uzun bir aranın ardından seyirci ile buluşan İmirzalıoğlu, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden.

Peki birçok kişinin İstanbullu zannettiği sevilen oyuncu İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz?

ÜNLÜ OYUNCU BAKIN NERELİ?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara'ya taşındılar.

Ardından 1997 yılında Best Model of the World unvanını kazandı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, oyunculuk dünyasının kapılarını da araladı.

Ünlü oyuncu, dünyaya geldiği Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan köyüne sık sık gittiğini ve doğayla bağını hiç koparmadığını her fırsatta dile getiriyor.

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

SİNEM KOBAL
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

HANDE ERÇEL

Bandırma

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

BURCU ESMERSOY

İstanbul

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

BİGE ÖNAL

İstanbul