Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ.'nin Doğan'ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu'nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

A.B.İ.'nin Doğan'ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu'nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Ekranların tartışmasız en karizmatik jönü Kenan İmirzalıoğlu, 'A.B.İ.' projesindeki Doğan karakteriyle ekranlara dönüş yaparken, aynı zamanda hakkındaki ilginç bir detayla da dikkat çekti. Memleketini duyanların şaşırdığı İmirzalıoğlu'nun kökenleri meğer yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanıyormuş! İşte şaşırtan bilgi...

Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:51
A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu, aslında 18 Haziran 1974 doğumlu olmasına rağmen, resmi kayıtlara doğum tarihi 10 Nisan olarak geçmiştir.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Bu başarı, oyunculuk yolunu açtı. Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırdığı mert ve adalet arayışındaki karakterlerle büyük popülerlik kazandı.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

PEKİ TÜRKAN ŞORAY'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair bilinmeyenler de merak konusu oluyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olan ve yıllar içinde adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de gündeme geliyor. Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, adeta hayranlarını şaşırtan bir keşif niteliğinde…

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Henüz 17 yaşında sahneye çıkan Sayın, kısa sürede "Ses Kraliçesi" unvanını kazanarak Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Bugün Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, hem sesi hem de beyaz perdedeki unutulmaz filmleriyle kültürel mirasımızın en değerli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...
TÜM TÜRKİYE'NİN HAFİZE ANA'SI ADİLE NAŞİT'İN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı.
A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Hababam Sınıfı'ndaki "Hafize Ana" rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, "Neşeli Günler", "Tosun Paşa" ve "Süt Kardeşler" gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, "Uykudan Önce" programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılsa da, hala milyonların hafızasında ve kalbinde yaşamaya devam ediyor.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

A.B.İ.’nin Doğan’ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.