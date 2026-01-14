Trend
A.B.İ.'nin Doğan'ı, ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu'nun kökenleri şaşırtıyor! Yüzlerce yıllık...
Ekranların tartışmasız en karizmatik jönü Kenan İmirzalıoğlu, 'A.B.İ.' projesindeki Doğan karakteriyle ekranlara dönüş yaparken, aynı zamanda hakkındaki ilginç bir detayla da dikkat çekti. Memleketini duyanların şaşırdığı İmirzalıoğlu'nun kökenleri meğer yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanıyormuş! İşte şaşırtan bilgi...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:51