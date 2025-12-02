A.B.İ.'nin yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler! "Çok güzel bir uyum yakaladık"

A.B.İ.'nin çekimlerine başladıklarını söyleyen oyuncu; partneri Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili olarak "Çok güzel bir uyum yakaladık. Kendisi çok sevdiğim bir meslektaşım, her şey yolunda. Çekimler gayet güzel geçiyor" dedi. Özel hayatıyla ilgili sorulara da "Bildiğiniz gibi, değişen bir şey yok" diyerek her şey yolunda mesajı verdi.