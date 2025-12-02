Trend Galeri Trend Magazin A.B.İ.'nin yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler! "Çok güzel bir uyum yakaladık"

A.B.İ.'nin yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler! "Çok güzel bir uyum yakaladık"

Yakında atv dizisi 'A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte sevenlerinin karşısına çıkacak olan Afra Saraçoğlu, önceki gün Amsterdam dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdıran Saraçoğlu "Çok güzel bir uyum yakaladık" dedi.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 07:06
A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

Yakında atv dizisi 'A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte sevenlerinin karşısına çıkacak olan Afra Saraçoğlu, önceki gün Amsterdam dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Yurtdışı tatilinde arkadaşlarının erken doğum günü kutlamalarını sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, havalimanında da muhabirlerin hazırladığı küçük sürpriz karşısında çok mutlu oldu.

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

Pastayı görünce sevinci yüzünden okunan oyuncu, "Çok tatlısınız. Sizi gerçekten çok seviyorum, iyi ki varsınız. Beni çok mutlu ettiniz" diyerek muhabirlere teşekkür etti.

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

Saraçoğlu, kısa bir tatil yaptığını belirterek, "İki üç günlük aram vardı, dinlenmek istedim. Haberim yoktu, arkadaşım orada bana sürpriz yaptı. Çok tatlı, sıcak bir ortamdı benim için, çok güzel geçti" dedi.

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

A.B.İ.'nin çekimlerine başladıklarını söyleyen oyuncu; partneri Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili olarak "Çok güzel bir uyum yakaladık. Kendisi çok sevdiğim bir meslektaşım, her şey yolunda. Çekimler gayet güzel geçiyor" dedi. Özel hayatıyla ilgili sorulara da "Bildiğiniz gibi, değişen bir şey yok" diyerek her şey yolunda mesajı verdi.

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

Öte yandan güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu ile annesinin benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

ANNESİ ÖZCAN DENİZ'E MESAJ ATTI
Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.

Fotoğrafa "Başladık biz" notu düşen Deniz'e, Saraçoğlu'nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz'e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştiriyor.

İşte Afra Saraçoğlu'nun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

ŞERİF SEZER

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

DEMET EVGAR VE ANNESİ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

ALİNA BOZ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

NESLİHAN ATAGÜL

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

SERENAY SARIKAYA

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler! Çok güzel bir uyum yakaladık

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN