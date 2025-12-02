Trend
A.B.İ.'nin yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler! "Çok güzel bir uyum yakaladık"
Yakında atv dizisi 'A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte sevenlerinin karşısına çıkacak olan Afra Saraçoğlu, önceki gün Amsterdam dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdıran Saraçoğlu "Çok güzel bir uyum yakaladık" dedi.
Giriş Tarihi: 02.12.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 07:06