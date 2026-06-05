A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!
A.B.İ dizisinde Behram karakteriyle dikkat çeken Diren Polatoğulları hakkında ortaya çıkan gerçek, izleyicileri şaşkına çevirdi. Uzun süredir farklı karakterleriyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncunun aslında Diyarbakırlı olduğu sanılırken, gerçek memleketi bambaşka çıktı. Sosyal medyada gündem olan bu detay, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 09:22