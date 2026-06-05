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A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

A.B.İ dizisinde Behram karakteriyle dikkat çeken Diren Polatoğulları hakkında ortaya çıkan gerçek, izleyicileri şaşkına çevirdi. Uzun süredir farklı karakterleriyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncunun aslında Diyarbakırlı olduğu sanılırken, gerçek memleketi bambaşka çıktı. Sosyal medyada gündem olan bu detay, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 09:22
A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde seyirciyle buluşan Diren Polatoğulları, hayat verdiği Behram karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu, performansıyla izleyiciden tam not alırken adından da sıkça söz ettiriyor.

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

45 yaşındaki oyuncunun performansı kadar özel hayatı da merak konusu olurken, özellikle memleketi hayranlarının radarına girdi.

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

Herkesin Diyarbakırlı sandığı Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı.

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A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

İşte başta Diren Polatoğulları olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Tunceli

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

SİNEM KOBAL
İstanbul

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

HANDE ERÇEL

Bandırma

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

PINAR DENİZ

Adana

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

BURCU ESMERSOY

İstanbul

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

BİGE ÖNAL

İstanbul

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

A.B.İ.’nin yıldızı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Öğrenenler şoke oldu!

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır