Onu İstanbullu sananlar çok! Peki A.B.İ.’nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Yakışıklılığı ve güçlü performansıyla uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, bu kez rol aldığı yapımla değil, kökeniyle gündeme geldi! Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaştığı ve atv'de izlenme rekorları kıran A.B.İ dizisinde Doğan karakterine hayat veren ünlü oyuncunun memleketi sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Birçok kişi onu İstanbullu zannederken, gerçek bambaşka çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 16:21
Sinem Kobal ile kurduğu mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, hem özel yaşamı hem de kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor! Başarılı oyuncu, Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştığı ve reytinglerde zirveyi zorlayan A.B.İ dizisinde Doğan karakterine hayat vererek izleyicilerin ilgisini üzerine topluyor.

Peki birçok kişinin İstanbullu sandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu hiç merak ettiniz mi?

ÜNLÜ OYUNCU BAKIN NERELİ?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara'ya taşındılar.

Ardından 1997 yılında Best Model of the World unvanını kazandı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, oyunculuk dünyasının kapılarını da araladı.

Ünlü oyuncu, dünyaya geldiği Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan köyüne sık sık gittiğini ve doğayla bağını hiç koparmadığını her fırsatta dile getiriyor.

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

SİNEM KOBAL
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

HANDE ERÇEL

Bandırma

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

BURCU ESMERSOY

İstanbul

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

BİGE ÖNAL

İstanbul

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır