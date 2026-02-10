Trend
‘A.B.İ’nin yıldızı Sinan Tuzcu karakterini anlattı! "Hırsının nedeni babasıyla yaşadığı çatışma"
Sinan Tuzcu, reytingleri altüst eden atv dizisi 'A.B.İ'de canlandırdığı karanlık ve hırslı 'Sinan' karakterini anlattı: "Sinan yıllarca baba baskısı altında kalmış, kendini ispat etmeye çalışmış ama hep babasının duvarına çarpmış, öz güveni zedelenmiş. Bu kadar hırslı olmasının, bir şeylerden vazgeçmemesinin tek sebebi işte bu çatışma"
