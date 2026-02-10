‘A.B.İ’nin yıldızı Sinan Tuzcu karakterini anlattı! "Hırsının nedeni babasıyla yaşadığı çatışma"

SİNAN'DA ONAYLANMA İHTİYACI VAR

■ Teklif aldığınızda ilk tepkiniz ne oldu?

Tabii ki biraz önce de söylediğim gibi Kenan'la beraber oynamak önemli bir şey. OGM Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden, gelen teklifte haklı olarak hoşunuza gidiyor tabii. Senaryoyu okuduktan sonra projenin içerisinde olmak istediğimi belirttim. Ondan sonra da uzunca bir hazırlık süreci oldu. Benim için en zor kısım hazırlıktı, heyecanlıydım ve hemen sete çıkıp oynamak istiyordum.

■ 'Sinan', yıllarca babasının baskısı altında kalmış bir karakter. Bu baskının onda yarattığı kırılganlığı oynarken en çok hangi duygudan beslendiniz?

Karakteri oynarken yönetmenimizle beraber senaryonun bize yarattığı dünyayı kullanırız. Bu dünyanın içerisinde 'Sinan' oldukça kırılgan bir noktada. Kendini ispat etmeye çalışmış ama hep babasının duvarına çarpmış, öz güvenini yitirmiş ama ne olursa olsun hiçbir zaman uğraşmayı bırakmamış. O yüzden en çok 'Sinan'ın azmi ve bir şeyler yapma isteği üzerinde durmaya çalıştım. Sonucundan bağımsız, vazgeçmeden çabalamak önemli bir karakter özelliği.