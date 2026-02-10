Trend Galeri Trend Magazin ‘A.B.İ’nin yıldızı Sinan Tuzcu karakterini anlattı! "Hırsının nedeni babasıyla yaşadığı çatışma"

Sinan Tuzcu, reytingleri altüst eden atv dizisi 'A.B.İ'de canlandırdığı karanlık ve hırslı 'Sinan' karakterini anlattı: "Sinan yıllarca baba baskısı altında kalmış, kendini ispat etmeye çalışmış ama hep babasının duvarına çarpmış, öz güveni zedelenmiş. Bu kadar hırslı olmasının, bir şeylerden vazgeçmemesinin tek sebebi işte bu çatışma"

İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 10.02.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 07:26
■ Seyirci A.B.İ'yi neden bu kadar çabuk sevdi sizce?

Seyirci diziyi bekliyordu çünkü Kenan'ın (İmirzalıoğlu) yeniden televizyona dönüşü hem sektör için hem de izleyici için önemli bir şey. Kendisi bu ülkenin televizyonda akla gelen beş jön isminden biri. Oyunculuğunun gücü ortada. Buna Eylem'in güzel senaryosu, Cem ve Murat Hoca'nın seyircinin empati kurmasını kuvvetlendiren rejisi ve tabii ki olmazsa olmazımız Afra'nın (Saraçoğlu) oyun gücü ve karakteri eli alış biçimi eklenince reytingler oldukça yüksek geldi.

■ 'Sinan' karakterini kafanızda canlandırdığınız şekilde yansıtabiliyor musunuz?

Elbette, sonuçta biz kafamızın içerisinde bir karakter canlandırıyoruz, onu kameranın önünde sergiliyoruz, bu işimizin tanımı. Senaryoyu okuduğumda 'Sinan' dikkat çekici bir karakterdi. Hayata bakış açısı, yaşadıkları çerçevesinde üstünde yapışıp kalmış ahrazları, belki de en net gözüken karakter. Bu anlamda kafamda hayal ettiğim karakterin dayanağı olan senaryo da çok sağlam olunca, izleyicinin karşısına güzel bir canlandırma çıkmış oldu.

SİNAN'DA ONAYLANMA İHTİYACI VAR

■ Teklif aldığınızda ilk tepkiniz ne oldu?

Tabii ki biraz önce de söylediğim gibi Kenan'la beraber oynamak önemli bir şey. OGM Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden, gelen teklifte haklı olarak hoşunuza gidiyor tabii. Senaryoyu okuduktan sonra projenin içerisinde olmak istediğimi belirttim. Ondan sonra da uzunca bir hazırlık süreci oldu. Benim için en zor kısım hazırlıktı, heyecanlıydım ve hemen sete çıkıp oynamak istiyordum.

■ 'Sinan', yıllarca babasının baskısı altında kalmış bir karakter. Bu baskının onda yarattığı kırılganlığı oynarken en çok hangi duygudan beslendiniz?

Karakteri oynarken yönetmenimizle beraber senaryonun bize yarattığı dünyayı kullanırız. Bu dünyanın içerisinde 'Sinan' oldukça kırılgan bir noktada. Kendini ispat etmeye çalışmış ama hep babasının duvarına çarpmış, öz güvenini yitirmiş ama ne olursa olsun hiçbir zaman uğraşmayı bırakmamış. O yüzden en çok 'Sinan'ın azmi ve bir şeyler yapma isteği üzerinde durmaya çalıştım. Sonucundan bağımsız, vazgeçmeden çabalamak önemli bir karakter özelliği.

■ 'Sinan', oldukça karanlık ve hırslı. Küçüklüğünden beri gücü isteyen ama onu taşıyıp taşıyamayacağı belirsiz bir adam. Siz nasıl tanımlarsınız 'Sinan'ı?

İyi niyetle çabalayan ve çevresindekilerin başarısıyla gurur duymasını bekleyen ve daha çok sonuç odaklı yaşayan bir adam. Baba baskısı onu biraz tek başına ve hayatın içerisinde köksüz bırakmış, yalnızlık her zaman panik atak ve başkaları tarafından onaylanma isteği doğurur. 'Sinan' da böyle bir durum yaşıyor.

■ 'Doğan' (Kenan İmirzalıoğlu) ile olan abi–kardeş ilişkisi, güç savaşının merkezinde yer alıyor. 'Doğan' onu kolluyor ama 'Sinan'ın amacı başka...

'Sinan'ın, 'Doğan'a karşı hislerinin açılımını anlatırsam spoiler vermiş olurum. Şunu söyleyebilirim; 'Sinan' için 'Doğan' önemli bir yerde çünkü bu hayatta Sinan'ın eylemlerini, kendi çıkarlarını gözetmeden, değerlendiren sadece 'Doğan' var.

'KENAN'LA HER SAHNEYİ BÜYÜK MUTLULUKLA OYNUYORUZ'

■ Kenan İmirzalıoğlu ile abi–kardeşi oynuyorsunuz. Kamera arkasında bu enerji nasıl yansıyor?

Kenan'la çalışmak çok keyifli, her sahneyi yüksek enerji ve büyük bir mutlulukla oynuyoruz.

■ Bu kadar sert bir karakterden sonra seyirci sizi sokakta görünce ne diyor?

Çok fazla tepki var. 'Kendine gel' diyen var, 'Ne yapıyorsun sen' diyen var, 'Bu kadar alttan alma azıcık kafanı kaldır' diyen var. Seyircinin karaktere bu kadar inanmış olması çok güzel bir şey.

'HIRS HİÇBİR ZAMAN GÖZÜMÜ KARARTMAZ'

■ Çok hırslı bir adam Sinan. Gerçek hayatta sizin hırsla nasıl bir ilişkiniz var?

Elbette benim de başarılı olmak için isteğim, arzum var ama bu istek ve arzumun beni sertleştirmesini hiçbir zaman izin vermedim. Gözümü karartmam, ayık olmaya çalışırım. Sanırım Sinan'la aramızdaki fark bu.