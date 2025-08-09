Trend Galeri Trend Magazin Abisi Ercan Deniz zeytin dalı uzatmıştı! Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ateş püskürdü! "Barışın yoksa..."

Abisi Ercan Deniz zeytin dalı uzatmıştı! Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ateş püskürdü! "Barışın yoksa..."

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile aralarındaki gerilim bir kez daha yargıya taşındı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, bir televizyon programına telefonla bağlanarak sessizliğini bozdu. Bitmeyen aile krizinde anne Kadriye Deniz, "Barışın yoksa villaları yakarım, Cumhurbaşkanına gideceğim" diyerek ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:29
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ilişkisini sonlandıran Özcan Deniz, hem aile içinde hem de hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşıyor.

Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları derken aldı gitti.

Annesi ve ağabeyini hayatından çıkardığını söyleyen Özcan Deniz, sonrasında Ercan Deniz'in suçlamalarıyla karşı karşıya gelmiş ve ağabey - kardeş mahkemelik olmuştu.

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'a hakaret edip kendisini ölümle tehdit eden ağabeyi Ercan Deniz'i şikâyet etti. Mahkeme, Ercan Deniz'e iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürmüştü.

Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklamıştı.

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

Önceki gün de bir magazin programına konuk olan Ercan Deniz, "Özcan'ı özlediniz mi?" sorusu karşısında duygulanarak, "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var. Ailece çok yoksulluk çektik. Belki de paraya çok değer verdiğimiz için bilinç kıtlığı yaşıyoruz, bilmiyorum" ifadelerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"Bütün aileyi karıştıran küçük kız kardeşim Melek'tir" diyen Deniz, "Özcan ile anlaşma yapıp, bütün malları kendi tarafına alıyor" sözleriyle okları kız kardeşine çevirdi.

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu.

"UĞURSUZ SAMAR ÖZCAN'A AKIL VERİYOR"

Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor.

"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANINA GİDECEĞİM"

Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah. Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

