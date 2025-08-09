Abisi Ercan Deniz zeytin dalı uzatmıştı! Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ateş püskürdü! "Barışın yoksa..."

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

Önceki gün de bir magazin programına konuk olan Ercan Deniz, "Özcan'ı özlediniz mi?" sorusu karşısında duygulanarak, "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var. Ailece çok yoksulluk çektik. Belki de paraya çok değer verdiğimiz için bilinç kıtlığı yaşıyoruz, bilmiyorum" ifadelerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"Bütün aileyi karıştıran küçük kız kardeşim Melek'tir" diyen Deniz, "Özcan ile anlaşma yapıp, bütün malları kendi tarafına alıyor" sözleriyle okları kız kardeşine çevirdi.