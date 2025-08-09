Trend
Abisi Ercan Deniz zeytin dalı uzatmıştı! Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ateş püskürdü! "Barışın yoksa..."
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile aralarındaki gerilim bir kez daha yargıya taşındı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, bir televizyon programına telefonla bağlanarak sessizliğini bozdu. Bitmeyen aile krizinde anne Kadriye Deniz, "Barışın yoksa villaları yakarım, Cumhurbaşkanına gideceğim" diyerek ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 09.08.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:29