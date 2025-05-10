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Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…
Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…
Türk müziğinin önemli isimlerinden Gülden Karaböcek, ablası Neşe Karaböcek'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan "İşte Benim Masalım" adlı anı kitabındaki açıklamalara uzun süren sessizliğini bozarak kamuoyuna bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:47