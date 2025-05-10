Trend Galeri Trend Magazin Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

Türk müziğinin önemli isimlerinden Gülden Karaböcek, ablası Neşe Karaböcek'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan "İşte Benim Masalım" adlı anı kitabındaki açıklamalara uzun süren sessizliğini bozarak kamuoyuna bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:47
Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

Kitapta, Neşe Karaböcek'in eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek'in yaşadığı ilişkiye yer verilmiş, sanatçı bu olayın hayatını nasıl etkilediğini anlatmıştı. Neşe Karaböcek kitabında, "İlk eşim Atilla beni kız kardeşim Gülden'le aldattı. Bunu tesadüfen öğrendim. Evliyken yıllarca yüzüme baka baka bana ihanet etmişler" ifadelerini kullanmıştı.

Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

Kitapta geçen iddiaların ardından yıllardır sessiz kalan Gülden Karaböcek, yaşananların üzerinden yaklaşık 50 yıl geçtiğine dikkat çekerek, "İyisiyle kötüsüyle yaşanmış bir hikâyenin bugün yeniden gündeme getirilip bir linç kampanyasına dönüştürülmesi açıklama yapmamı zorunlu hale getirdi" dedi.

Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

Açıklamasına, "Ülkemizin bu kadar önemli gündemleri varken böyle bir mesele için vaktinizi aldığım için kusura bakmayın" sözleriyle başlayan Karaböcek, kişisel hayatlara duyulan saygının önemine vurgu yaptı.

Sanatçı, evlilik ve ilişkilerde tek bir anlatıcının olmadığını, her hikâyede en az iki taraf bulunduğunu belirtti. Yıllar boyunca bu konuda konuşmamayı bilinçli olarak tercih ettiğini söyleyen Karaböcek, halen aynı duruşta olduğunu ifade etti.

Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

"Adı geçen üç tarafın da çocukları ve yakınları var. Bu olayla doğrudan ilgisi olmayan insanların hayatlarının etkilenmesini istemem" diyen Gülden Karaböcek, özellikle kadınların toplum tarafından daha fazla yargılandığını ve namus, ahlak gibi kavramların kadınlara tapulanmış gibi kullanıldığını dile getirdi.

Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

"Genç yaşta ortada kalmış bir kızın yapmak zorunda kaldığı tercihler göz ardı edilir. Magazin dünyası bu hikâyeleri tüketir ve bir sonraki gündeme geçer. Bu da o dünyanın doğasıdır" diyen Karaböcek, yaşanan olayın üç kişilik bir özel hayat meselesi olduğunu vurguladı.