Ablasının eşiyle evlenmişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra sessizliğini böyle bozdu: İşte ihanetin perde arkası…

Açıklamasına, "Ülkemizin bu kadar önemli gündemleri varken böyle bir mesele için vaktinizi aldığım için kusura bakmayın" sözleriyle başlayan Karaböcek, kişisel hayatlara duyulan saygının önemine vurgu yaptı.

Sanatçı, evlilik ve ilişkilerde tek bir anlatıcının olmadığını, her hikâyede en az iki taraf bulunduğunu belirtti. Yıllar boyunca bu konuda konuşmamayı bilinçli olarak tercih ettiğini söyleyen Karaböcek, halen aynı duruşta olduğunu ifade etti.