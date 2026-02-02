Trend Galeri Trend Magazin 'Acınız çabuk geçti' imasına sert çıkıştı! Haldun Dormen'in oğlundan doğum günü eleştirilerine yanıt: "Babam böyle bir şeyi arzu etmezdi"

97 yaşındaki Haldun Dormen'in hayatını kaybetmesinin ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden ailesi, usta tiyatrocunun torunu Alya'nın doğum günü kutlamasıyla yeniden gündeme geldi. Kutlama paylaşımlarına gelen eleştirilere ise Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 14:37
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Ocak 2026'da yaşamını yitirmiş, acı haber sanat camiasını derinden sarsmıştı.

Usta sanatçının vefatının ardından Dormen ailesi, zor günleri kamuoyundan uzak ve sakin bir şekilde geçirmeyi tercih etti.

Bu süreçte Dormen'in torunu Alya, 21'inci yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Doğum gününe ait kareler, Haldun Dormen'in gelini Ayşe Arman tarafından Instagram hesabından paylaşıldı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Acınız çabuk geçti' imasında bulunarak kutlama için henüz erken olduğunu savunup Dormen ailesini eleştirdi.

"BABAM BÖYLE BİR ŞEYİ ARZU ETMEZDİ"

Söz konusu eleştirilere Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dormen, aile olarak yaşadıkları kaybın acısının hala çok taze olduğunu dile getirerek, "Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten böyle bir şeyi asla arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirseniz sevinirim." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Türk Tiyatrosu'nun duayen sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etmişti.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vefat haberini, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadeleriyle duyurmuştu.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ...

Usta tiyatrocunun vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene, sanat dünyasından birçok dostu ile yıllar boyunca sahnelerde yetiştirdiği öğrencileri katıldı.

Dormen'in 72 yıllık sanat hayatından birçok kestin yer aldığı ve dostlarının konuşma yaptığı video dakikalarca ayakta alkışlandı.

"VATANINA AŞIKTI"

Törende konuşan oğlu Ömer Dormen, "Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun duayeni, hocaların hocası, herkesin hocası ve can dostu idi. Benim babamdı. Kabul ediyorum tiyatro onun önceliğiydi. Tutkusuydu ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı aksine. Azmiyle enerjisiyle, o kapsayıcı paylaşımcı davranışıyla. Bu törenin onun ruhuna ve asaletine uygun olması için çok çok çaba sarf ettik.

Hayatını dolu dolu yaşadı. Sonuna kadar kucaklayan biriydi, onun için bugün burada Onun gibisine üzülmekten çok onun bize bıraktığı güzel anıları enerjisini, tevazusunu, asaletini, muzipliğini bu sevgi dolu kalbini hatırlayıp bence gülümseyelim.

Cumhuriyet çocuğuydu, vatanına aşıktı Atatürk ve İlkelerine yürekten bağlı bir vatanseverdi. Sanatı da çağdaş toplumun vazgeçilmez temel taşlarından biri olarak görüldü, dolayısıyla gençlere Gençleri tiyatro eğitimi vermek onun en büyük misyonlarından bir tanesiydi" dedi.

Törenin ardından Haldun Dormen'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Cenaze namazına öncesinde Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti.

Cenazeye İstanbul Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, sanat camiasında çok sayıda isim ile sevenlerinin katıldı.

Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.

"BİZLER YAŞADIĞI SÜRECE YILDIZIN HEP PARLAYACAK"

Usta sanatçı için konuşma yapanlar arasında yıllarıdır dostu olan Erol Evgin de vardı. Evgin konuşmakta zorlanarak şu ifadeleri aktardı: "Haldun Dormen hayranıyım. Modern Türk tiyatrosuna katkıları sonsuzdur. Geçen hafta yoğun bakımda ziyaret ettim, son bir kez vedalaşmışız demek ki. Dostluğumuz hiç bitmeyecek. Bizler öğrencilerin yaşadığı sürece senin yıldızın hep parlayacak"

"METİN'İN DİĞER YARISINI KAYBETTİM"

Nevra Serezli ise uzun yıllar aynı sahneyi paylaştığı arkadaşı için, "Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Onun Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Ben, izin verirseniz, kendi hislerimden bahsetmek istiyorum. Çok üzgünüm; çok şey kaybettim. Geçmişimi, hocamı, rol arkadaşımı, yönetmenimi… Ben dostumu kaybettim. Mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim. Metin'in öbür yarısını kaybettim. On üç yıldır çok büyük bir acı çekiyordum; şimdi acım perçinlendi." ifadelerini kullandı.

"O ULU BİR AĞAÇTI"

70 yıllık dostu Göksel Kortay ise şunları söyledi: "Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya, tiyatromuzun parlak yıldızı Haldun Dormen'i sonsuzluğa uğurlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil. Hiç 'keşke'si yoktu. En olumsuz anlarda bile derhal beyaz bir sayfa açar ve 'Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?' derdi. Hep hayalleriyle, inancıyla ileriye yürürdü. Hayattaki her şeyini; evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgisini paylaşırdı. O konuşurdu, çevresindekiler alabilecekleri kadar paylarını alırlardı. Çok sevdiği cümle 'Yaparsın şekerim' idi. Bu cümlede Haldun Dormen'in bütün yaşamı saklıydı: Cesareti, pes etmeyişi, umut dolu dünyası… Geleceğe hep umutla bakar, hiç geriye dönmezdi. O ulu bir ağaçtı; dallarından Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim. Başımız sağ olsun."

SANAT CAMİASI YASTA

Öte yandan Haldun Dormen'in vefatı öğrencilerini, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

"YATTIĞIN YER İNCİNMESİN"

Oyuncu Sinem Kobal, yıllar önce birlikte rol aldığı Haldun Dormen'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı. Kobal mesajında "Ah hocam.. Ne büyük bir şans sizi tanımak sizin öğrenciniz olmak..Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek çok zor.. Herkesi, her şeyi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti olan yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan yol açan ışık tutan canım ustam tiyatro için sanat için yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incinmesin..Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Semiramis Pekkan ise, "Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allahtan ailesine ve tüm onu sevenlere sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm."

"TANIDIĞIM EN BEYEFENDİ ADAMDIN"

Şarkıcı Seda Sayan ise, "Mekahin cennet olsun. Tanıdığım en beyefendi adamdın" ifadelerine yer verdi.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Çok büyük bir ustayı kaybettik.. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum..Mekânı cennet olsun."

"SANATA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BÜYÜK USTA"

Ebru Gündeş ise, "Türk tiyatrosunun duayeni, sahneye ve sanata ömrünü adamış büyük usta" ifadelerini kullandı.

"TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR..."

Oyuncu ve manken Arzum Onan, "Tiyatroya adanmış bir ömür. Çok üzgünüm... Allah ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına sabır versin"