'Acınız çabuk geçti' imasına sert çıkıştı! Haldun Dormen'in oğlundan doğum günü eleştirilerine yanıt: "Babam böyle bir şeyi arzu etmezdi"
97 yaşındaki Haldun Dormen'in hayatını kaybetmesinin ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden ailesi, usta tiyatrocunun torunu Alya'nın doğum günü kutlamasıyla yeniden gündeme geldi. Kutlama paylaşımlarına gelen eleştirilere ise Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 14:37