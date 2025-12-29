Trend
Acısı gittikçe katlanıyor! Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den özlem dolu paylaşım: "Sesini duyunca bile nefesinin kesilmesi..."
Pankreas kanseriyle verdiği zorlu mücadeleyi kaybederek hayata veda eden Tanyeli'nin ardından eşi İlker Sünnel'in sosyal medya paylaşımları yürekleri dağlamaya devam ediyor. Ünlü ismin vefatının ardından acısını kelimelere döken Sünnel, son paylaşımıyla sevenlerini bir kez daha duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:48