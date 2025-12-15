Trend
Galeri
Trend Magazin
Acısı gün geçtikçe katlanıyor... Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek burkan paylaşım: "Sensizlik büyük mesele"
Acısı gün geçtikçe katlanıyor... Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek burkan paylaşım: "Sensizlik büyük mesele"
33 yıllık eşi Volkan Konak'ı kaybettikten sonra zor günlerden geçen Selma Konak, sosyal medya hesabından yüreklere dokunan bir paylaşım yaptı. Rahmetli eşinin videosunu paylaşan Selma Konak yazdığı notla herkesi duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 15.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:47