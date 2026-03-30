Trend Galeri Trend Magazin Acısı hala taptaze! Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek yakan paylaşım: "Sensiz koskoca bir yıl geçti..."

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, derin sessizliğini bozdu. Eşinin yokluğunda geçen bir yılın ardından duygularını takipçileriyle paylaşan Selma Konak, yaptığı duygusal paylaşımla herkesi hüzne boğdu.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 16:26
Vefatının birinci dönümünde gelen o paylaşım sosyal medyayı hüzne boğdu! Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen 365 günü tek bir kareyle özetledi.

Eşiyle samimi bir karesini paylaşan Selma Konak, notunda şu ifadelere yer verdi:

"Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. SENİ ÇOK ÖZLEDİM."

27 Şubat 1967'de dünyaya gelen Volkan Konak, aslen Trabzon, Maçka'lıdır. Sahip olduğu güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında adını altın harflerle yazdırmıştı.

Toprağı olan Karadeniz müziğiyle özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.

Henüz küçük yaşlarda keşfettiği müziğe ve sanata olan ilgisi, gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okuyarak buradan mezun olmuştu.

1980'li yılların sonlarına doğru profesyonel müzik kariyeri için çalışmalara başlayan "Kuzeyin Oğlu", 1989 yılında ilk albümü olan "Sultanın Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albümünde, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemeler ile yeniden yorumlayarak sunması, o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.

"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…

Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.

1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.

YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.

Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor.

KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.

ACI GERÇEK SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti.

Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

GENÇ YAŞTA VEFATIYLA DERİN ÜZÜNTÜ YARATAN BİR DİĞER İSİM: UZAY HEPARI

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Heparı, adını Ay'a ilk ayak basılan günden alıyordu. Müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Halası Ova Sünder'in yönlendirmesiyle klasik müzik eğitimi aldı. Ancak Heparı'nın müziğe yaklaşımı akademik kalıpları aşan, duygusal ve sezgiseldi. Bu nedenle zaman zaman konservatuvar disiplinine ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

POP MÜZİĞE "VİRTÜÖZ" ELİ DEĞDİ

1980'li yılların sonunda Garo Mafyan'ın İstanbul Gelişim Orkestrası'na katılan Heparı, bu dönemden itibaren pop müziğe yöneldi. Elektronik klavyeyle klasik müzik geçmişini sentezleyerek bambaşka bir tarz geliştirdi. 1989'da Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyanist olarak yer aldı.

Asıl çıkışını ise 1990'lı yılların başında Sezen Aksu ile yaptı. Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde hem piyanist hem aranjör olarak çalışan Heparı, kısa sürede sektördeki en yetenekli müzik adamlarından biri olarak anılmaya başlandı. Ardından Levent Yüksel'in "Med Cezir", Sertab Erener'in "Sakin Ol!", Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" gibi albümlerde kilit rol üstlendi.

SEZEN AKSU: "KALBİ PARMAK UÇLARINDA ATARDI"

Sezen Aksu, onun için "kalbi parmak uçlarında atan bir çocuktu" dedi. Heparı yalnızca bir aranjör değil, duyguyu sese dönüştürebilen bir iç müzisyendi. Sezen Aksu'nun sözleriyle; onunla çalışmak bir yoldaşlık, bir ruh alışverişiydi. Heparı, aynı zamanda söz yazımında da yer aldı. "Vazgeçtim", "Serserim Benim", "Kırık Vals" gibi şarkılar, onun müzikteki derinliğini ortaya koyuyordu.

Sadece Müzik Değil: Sinema Oyunculuğu da Denedi

1993 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde oyuncu olarak da karşımıza çıktı. Canlandırdığı "Mehmet" karakteriyle beyaz perdede de dikkat çekti. Sanatın farklı dallarına duyduğu ilgiyi bu projeyle somutlaştırdı.

BİR MOTOSİKLET KAZASIYLA YARIDA KALAN YAŞAM

20 Mayıs 1994 sabahı, Etiler'de geçirdiği motosiklet kazası her şeyi altüst etti. Demet Akbağ'ın bozulmuş aracına çarptığında henüz 24 yaşındaydı. 11 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak 31 Mayıs 1994'te yaşamını yitirdi.

Arkasında bir eş (Zeynep Tunuslu), bir bebek (oğlu Uzay Kanat) ve sayısız yarım kalmış melodi bıraktı.

ARADAN GEÇEN 30 YILA RAĞMEN ETKİSİ SÜRÜYOR

Uzay Heparı, yalnızca bir dönemin değil, birçok kuşağın müziğine yön verdi. Onun düzenlemeleri, yarattığı armonik dokular, Türk pop müziğinde hâlâ eşsiz kabul ediliyor. Kısa ömrüne rağmen, adını taşıyan şarkılar ve anılarla yaşamaya devam ediyor. Müziğin "arka planındaki yıldız" olarak başlayan yolculuğu, bugün hâlâ sahnelerde, kulaklıklarda ve kalplerde sürüyor.

GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: BARIŞ AKARSU!

Türk rock müziğinin genç yaşta kaybettiği, ancak ardında derin izler bırakan sanatçılarından biri olan Barış Akarsu, kısa yaşamına rağmen milyonların gönlünde taht kurdu.

Sahne performansları, kendine has yorumu ve samimi duruşuyla Türkiye müzik tarihinde özel bir yere sahip olan Akarsu, özellikle 2000'li yıllarda popülerlik kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Onun hayatı, müzik tutkusu, ailesi ve genç yaşta yaşadığı trajedi, halen sevenleri tarafından hatırlanıyor.